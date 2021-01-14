Водитель бульдозера подорвался на мине в Карабахе

14 января 2021, 13:08

Сотрудник азербайджанского дорожного управления получил травмы, наехав бульдозером на противотанковую мину, сообщила Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 1 января 39-летний гражданин Азербайджана Забиль Бабаев нелегально проник на неразминированную территорию Физулинского района и подорвался на мине. Он скончался в больнице после апмутации обеих ног. 12 января в Губадлинском районе наехал на мину азербайджанские военный автомобиль. Находившийся в нем военнослужащий погиб, водитель получил тяжелые травмы.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили российские политологи. 6 января азербайджанское агентство по разминированию ANAMA сообщило о 796 неразорвавшихся боеприпасах, найденных на местах боевых действий в Нагорном Карабахе. Снаряды были обнаружены в Губадлинском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском, Геранбойском, Губадлинском, Тертерском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также в городе Шуше.

Житель Бардинского района Азербайджана Алияр Оджагвердиев подорвался на противотанковой мине, когда прокладывал бульдозером дорогу к мосту близ сел Суговушан и Талыш Тертерского района. Работы велись на территории, вернувшейся под контроль Баку по итогам осеннего обострения конфликта. Водитель бульдозера получил получил многочисленные телесные повреждения.

Инцидент произошел 13 января, передало сегодняшнее сообщение Генпрокуратуры Азербайджана ONA.

По данным ведомства, пострадавший - сотрудник Ходжалинского дорожного управления номер 54. Генпрокуратура отчиталась о начатом расследовании инцидента, сообщил "Sputnik Азербайджан".

Согласно подсчетам азербайджанской Генпрокуратуры, с 27 сентября по 30 ноября 93 мирных жителя Азербайджана погибли в результате ракетных обстрелов и пять человек подорвались на минах. Ранения за этот период получили 414 человек, сообщала Генпрокуратура Азербайджана. Затем, 13 декабря 2020 года, на территории Агдамского района, перешедшей под контроль Азербайджана по результатам осеннего обострения карабахского конфликта, подорвались на мине три человека. Один из них, мирный житель, погиб, а еще два, в том числе военнослужащий, получили ранения.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над территорией Физулинского района Азербайджана, которая входила в буферную зону. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"