Азербайджан анонсировал запуск электростанции в Лачине

14 января 2021, 13:47

После восстановления ГЭС "Гюлябирд" будет снабжать электричеством жителей Лачинского и Губадлинского районов, электростанция начнет работать в ближайшее время, сообщил азербайджанский энергооператор "Азерэнерджи".

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января Азербайджан анонсировал запуск двух ГЭС в Суговушане, за счет которых планируется обеспечить электричеством прилегающие районы.

После передачи части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану в непризнанной республике возник дефицит электроэнергии из-за потери большинства ГЭС. Во многих населенных пунктах Нагорного Карабаха нет электричества, интернета и газа, разрушена инфраструктура, пожаловались пользователи сети. 12 января власти Армении озвучили план выхода из энергокризиса, согласно которому в холодное время года нехватка электричества будет компенсирована за счет поставок из Армении, а весной Нагорный Карабах их восполнит.

Энергетики начали работы по восстановлению ГЭС "Гюлябирд" в Лачинском районе. На текущем этапе идет ремонт машинных залов, агрегатов, генераторов, панелей управления и производится замена трансформаторов, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на азербайджанского энергооператора "Азерэнерджи".

Издание опубликовало ролик, на кадрах которого показана разрушенная ГЭС. Далее демонстрируется компьютерная модель, как будет выглядеть электростанция после ремонта. Видео показывает рабочих, которые восстанавливают электропанели, прокладывают трубы и устанавливают агрегаты. Рядом со зданием ГЭС установлены новые генераторы, на территории возведен новый бокс.

Для того, чтобы восстановить электростанцию в короткие сроки был организован вахтовый метод работы, а также задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты, сказано в публикации.

В скором времени ГЭС "Гюлябирд" начнет снабжать электричеством населенные пункты Лачинского и Губадлинского районов. На первоначальном этапе она будет вырабатывать напряжение в 10 киловольт. После прокладки электролиний, в Губадлинском районе планируется строительство 110-киловольтной подстанции, сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на "Азерэнерджи".

"Кавказский узел" ранее писал, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе были повреждены большинство подстанций и линий электропередач. До обострения конфликта электричество в непризнанную республику поступало из Армении по двум линиям электропередачи напряжением 110 киловольт. Электросети и подстанции выведены из строя, привело 8 декабря издание Hetq слова врио начальника отдела энергетики Министерства экономики и производственных инфраструктур Нагорного Карабаха Левона Габриеляна.

Нагорный Карабах обеспечивает электричеством только Сарсангская ГЭС, электроэнергия подается с перебоями из-за большой нагрузки, рассказал он. Власти Нагорного Карабаха призвали жителей экономить электричество, "чтобы избежать перегрузок ".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".