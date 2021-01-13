Азербайджан анонсировал запуск двух ГЭС в Нагорном Карабахе

13 января 2021, 07:17

Энергетики в ближайшие месяцы завершат ремонт двух электростанций в Суговушане, которые обеспечат электричеством прилегающие районы, сообщил азербайджанский энергооператор "Азерэнерджи".

Как информировал "Кавказский узел", после передачи части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану в непризнанной республике возник дефицит электроэнергии из-за потери большинства ГЭС. Во многих населенных пунктах Нагорного Карабаха нет электричества, интернета и газа, разрушена инфраструктура, пожаловались пользователи сети. 12 января власти Армении озвучили план выхода из энергокризиса, согласно которому в холодное время года нехватка электричества будет компенсирована за счет поставок из Армении, а весной Нагорный Карабах их восполнит.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Результатом осенних боев стала утрата Степанакертом контроля над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Азербайджан начал восстановление двух ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегаватта, которые были разрушены во время боевых действий в зоне конфликта, сообщил азербайджанский энергооператор "Азерэнерджи". "На данный момент проводится ремонт и обновление машинных залов, здания центра управления, агрегатов, генераторов, оборудования, трансформаторов подстанций на малых ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2", – привел 12 января "Азертадж" сообщение компании.

"Азерэнерджи" опубликовало ролик в YouTube, где показан ремонт электростанций. В частности, видео демонстрирует работу техники и специалистов, восстановление пострадавших от обстрелов зданий. Также показана установка оборудования. Электростанции серьезно пострадали во время боев. После их восстановления начнется подача электричества в прилегающие районы, в том числе в поселок Суговушан и село Талыш, сообщил сегодня "Sputnik-Азербайджан" со ссылкой на "Азерэнерджи".

"Кавказский узел" ранее писал, что большинство подстанций и линий электропередачи из Армении в Нагорный Карабах были повреждены обстрелами во время эскалации конфликта. До обострения конфликта электричество поступало из Армении по двум линиям электропередачи напряжением 110 кВ. Электросети и подстанции выведены из строя, привело 8 декабря издание Hetq слова врио начальника отдела энергетики Министерства экономики и производственных инфраструктур Нагорного Карабаха Левона Габриеляна.

Нагорный Карабах обеспечивает электричеством только Сарсангская ГЭС, электроэнергия подается с перебоями из-за большой нагрузки, рассказал он. Власти Нагорного Карабаха призвали жителей экономить электричество, "чтобы избежать перегрузок ".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".