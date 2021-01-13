13 января 2021, 21:47

Гиперхлорирование воды начато в Буйнакске после массового отравления

"Буйнакскводоканал" в связи с массовым отравлением питьевой водой начал гиперхлорирование водопроводных сетей, чтобы ликвидировать очаг инфекции, сообщил глава города Исламудин Нургудаев.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. После вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. На сегодня в детской и центральной больницах Буйнакска остаются 34 ребенка, 37 человек уже выписаны, сообщила администрация города и рекомендовала жителям три дня не пользоваться водой из-под крана. Детские сады Буйнакска временно закрыты после массового отравления. Роспотребнадзор объяснил отравление плохой питьевой водой.

"Специалисты Роспотребнадзора по республике Дагестан провели предварительные исследования питьевой воды, в результате которых было установлено, что причиной отравления стала загрязненная питьевая вода, подаваемая в город с нарушением санитарного законодательства. В целях локализации и ликвидации очага инфекции организован полный комплекс профилактических мероприятий, руководством "Буйнакскводоканала" начато гиперхлорирование водопроводных сетей", - цитирует главу Буйнакска Исламудина Нургудаева "Интерфакс".

Мэр призвал жителей города воздержаться от использования водопроводной воды. По его словам, подвоз питьевой воды будет организован во все районы города, а также во все социальные объекты.

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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