Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды

16 ноября 2020, 22:15

Дагестанское управление Роспотребнадзора призвало жителей Махачкалы запастись чистой водой "в целях профилактики инфекционных заболеваний". Пользователи Instagram возмутились, что такие рекомендации публикуются с опозданием.

По данным ведомства, в связи с ограничением водоснабжения и для профилактики инфекционных заболеваний жителям Махачкалы необходимо иметь запас воды.

Также махачкалинцам рекомендовано соблюдать питьевой режим, в том числе предварительно отстаивать и кипятить воду или использовать бутилированную, следует из сообщения, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану.

В связи с длительными дождями в водопровод могла попасть недостаточно очищенная вода, пишет со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре РИА "Дагестан".

Предупреждение ведомства возмутило пользователей соцсети Instagram. "И нам дождевую воду отстаивать???? Просто удивляюсь, как можно такое публиковать. Ну да, как будто до сих пор у нас была супер чистая вода, и никаких инфекций", - пишет, комментируя сообщение ведомства, пользователь sapiyat0211.

"И это вы говорите сейчас??? На Гамидова вчера к 10 часам [вечера] отключили воду без предупреждения, где мы должны были успеть набрать воды, живя в многоэтажных домах?", - заявляет anzhela_mag89.

"Иметь необходимый запас... А откуда набирать? Дождевую воду?!", - пишет nailya_10_03.

"С начала отключают воду, потом рекомендуют сделать запасы...", - утверждает zuhragitinova.

"И как вы представляете набрать воды для школы, где учатся 3500 детей?", - заявляет _era_55.

"Значит я должна воду покупать и еще и за вашу грязную платить, как за питьевую", - пишет magomedova_p_t.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах с качеством воды в Дербентском районе. В августе в селе Геджух произошло массовое отравление питьевой водой. Пользователи Instagram потребовали от властей решения проблем с водопроводом в регионе, заявив, что такое может повториться и в других населенных пунктах.