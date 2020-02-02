Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы

02 февраля 2020, 06:33

Пятеро детей, остававшиеся в больнице Кизляра после массового отравления, выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Как писал "Кавказский узел", жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления 14 января. На 24 января были зарегистрированы 367 пострадавших, в том числе 195 детей. Госпитализированы были 230 человек, из них 125 - дети. С того дня новых пациентов не поступало. К 30 января все взрослые были выписаны, в больнице оставались девять детей. По данным на 31 января в больнице оставались пятеро детей.

Все пациенты, попавшие в Центральную районную больницу Кизляра с острой кишечной инфекцией, были выписаны. Состояние пятерых детей удовлетворительно, новых поступлений с симптомами отравления нет, пишет 1 февраля "Кизлярская правда" со ссылкой на главврача Центральной городской больницы Кизляра Станислава Облова.

С период с 6 по 31 января в Кизляре всего зарегистрировано 378 случаев острой кишечной инфекции, причем среди заболевших - 201 ребенок. Госпитализирован был 241 человек, в том числе 133 ребенка, сообщает ТАСС.

По данным мэрии, более 3,3 тысяч горожан были вакцинированы против гепатита А, всего же профилактической вакцинацией были охвачены более шести тысяч человек. Продолжается вакцинация от дизентерии и брюшного тифа, пишет "Махачкалинские извести".

Напомним, что, по данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после некачественного ремонта на водопроводе. Улицы в Кизляре были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС. В мэрии пообещали, что реконструкция водопровода в Кизляре будет завершена раньше планового срока из-за вспышки кишечной инфекции.