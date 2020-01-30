Власти Кизляра пообещали досрочно полностью реконструировать водопровод

30 января 2020, 18:44

Реконструкция водопровода в Кизляре будет завершена из-за вспышки кишечной инфекции раньше планового срока, деньги на это город получит уже в 2020 году, сообщили в мэрии. Власти рекомендуют горожанам кипятить водопроводную воду даже после промывки системы, но кизлярцы стараются не пить ее вовсе.

Как писал "Кавказский узел", жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления 14 января. На 24 января были зарегистрированы 367 пострадавших, в том числе 195 детей. Госпитализированы были 230 человек, из них 125 дети. С того дня новых пациентов не поступало. На сегодня все взрослые выписаны, остаются госпитализированными девять детей.

По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС. Водопроводная вода в городе по-прежнему грязная и плохо пахнет, рассказали горожане 29 января. Они усомнились в том, что смогут добиться компенсаций за лечение от кишечной инфекции.

Мэрия отчиталась об очистке трубопровода

Очистка водопровода завершена, но пить воду все равно рекомендуется только после кипячения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Кизляра.

"Специалисты промыли всю систему - и магистральные водопроводы, и шесть насосных станций. Вода в ходе этих работ признавалась технической, и администрация рекомендовала жителям сливать ее. Жалобы на качество воды поступали в эти дни, в том числе, и в мэрию. В основном они были связаны с тем, что вода имеет сильный запах хлорки. Дело в том, что в Кизляре хлорирование воды никогда не предполагалось, так как она добывается из подземных источников и через закрытые резервуары и магистрали попадает в дома. Из-за вспышки было решено ее хлорировать. Но люди, к этому не привыкшие, начали жаловаться на качество воды", - рассказала она.

В мэрии не видят необходимости в том, чтобы искать альтернативные источники обеспечения города водой.

С начала вспышки инфекции в городе заменены около километра ветхих водопроводных труб, отчитались в пресс-службе администрации Кизляра. "Замена производится на средства местного бюджета. И поэтому работы ведутся на наиболее сложных участках, где трубопровод больше всего непригоден для использования. Основная же программа по замене ветхих водопроводных сетей и бурения дополнительных скважин будет реализована до конца года благодаря республиканской инвестиционной программе. По этой программе Кизляру выделено 416 миллионов рублей. Сейчас готовятся все необходимые документы, проводится ревизия сетей, требующих замены. Масштабная реконструкция всей водопроводной системы города должна была пройти в три этапа, а завершение было запланировано на 2025 год. Но из-за вспышки инфекции все необходимые средства город получит уже в этом году", - пояснила представитель мэрии.

Кизлярцы не доверяют качеству водопроводной воды и после промывки труб

Жители района "Черемушки", который больше всего затронула вспышка кишечной инфекции, заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не заметили значимого улучшения качества воды после промывки системы.

"Вода какая шла, такая же и идет сейчас. В нашем доме трубы ржавые, а в подвале по колено воды", - рассказала жительница улицы Победы Эльмира Зейналова. Водопроводную воду женщина кипятит. "Воду больше брать негде. Я пенсионерка, и поэтому нет денег на покупку воды или фильтров. Но сырую воду я никогда не пью. Даже когда чищу зубы водопроводной водой, потом полощу кипяченой. Другого выхода нет. Так и живем всю жизнь в Кизляре", - посетовала она.

Жительница Махачкалинской улицы Алина рассказал, что не использует водопроводную воду для питья и приготовления пищи с тех пор, как отравилась. "Я сама еще могла выпить сырую воду, но девочке всегда давала только кипяченую. Но отравились мы вдвоем с дочкой. Температура доходила до 40 градусов. Сейчас я уже боюсь использовать эту воду и ею только мою посуду или стираю. А для питья и готовки покупаю воду", - сообщила она.

Жительница дома у парка в районе "Черемушки" рассказала, что и до вспышки инфекции избегала использования холодной водопроводной воды. "У нас, отличие от других домов, круглосуточно идет горячая вода - эти трубы идут с завода. Холодная вода по графику, как и везде в городе. И поэтому я в основном для бытовых нужд беру только горячую воду, у меня даже стиральная машина подключена к горячей воде. Холодную воду я практически не открывала, потому что для приготовления еды воду и раньше покупала или набирала на скважине на территории завода", - рассказала женщина.