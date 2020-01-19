19 января 2020, 19:04

Число госпитализированных в Кизляре выросло до 164

После массового отравления в Кизляре к врачам обратились 310 человек, 164 из них госпитализированы, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 14 января жители Кизляра начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы отравления. К 18 января были госпитализированы 133 человека - 70 детей и 63 взрослых, пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщил Минздрав Дагестана.

Причиной массового отравления в Кизляре Роспотребнадзор назвал загрязненную воду. Вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья, рассказали местные жители. Уголовное дело о массовом отравлении расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

К 19 января к врачам обратились с симптомами кишечной инфекции 310 жителей Кизляра, состояние здоровья "почти половины" обратившихся за медицинской помощью нормализовалось, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"На сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Массовое отравление произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4, связанного с "некачественным устранением прорывов водопроводной линии", произошедших с 31 декабря 2019 года по 8 января, уточнила прокуратура.

"В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой внесено представление главе г. Кизляра. В суд направлено семь исков к ОАО «Горводопровод». Объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ «УС И ЖКСХ», МУП «Очистные сооружения» и ОАО «Горводопровод»", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи продолжают устанавливать как обстоятельства происшествия, так и "виновных в допущенных нарушениях", подчеркнуло ведомство.

Примечание:

"Число заболевших в селе Ленинаул выросло до 71 человека", "Жители села в Дагестане пожаловались на отравление", "Подача воды в Хасавюрте отключена после массового отравления".

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