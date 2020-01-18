Число госпитализированных в Кизляре выросло до 133

18 января 2020, 16:19

В кизлярской больнице лечатся 70 детей и 63 взрослых местных жителей, отравившихся питьевой водой. Пациентов в тяжелом состоянии нет, отчитался Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что в середине января в Кизляре возникла массовая вспышка острой кишечной инфекции. По данным Минздрава на вечер 17 января, в больнице оставались 125 пострадавших. На помощь врачам Кизляра 16 января прибыли их коллеги из Дагестанского медуниверситета, Центра инфекционных болезней и медучреждений Хасавюрта.

В Центральной горбольнице Кизляра остаются на лечении 133 человека, сообщил сегодня на своем сайте Минздрав Дагестана. "Среди госпитализированных 70 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ведомства осмотрели более 10 тысяч местных жителей. "Минздрав Дагестана настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами безопасности, уделить пристальное внимание вопросам личной гигиены, провести дезинфекцию накопителей воды в своих домах, пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты", - говорится в сообщении.

Причиной массового отравления в Кизляре Роспотребнадзор назвал загрязненную воду. Вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья, заявили местные жители. Мэрия решила прекратить подвоз воды жителям с 18 января.