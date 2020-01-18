18 января 2020, 16:19

Число госпитализированных в Кизляре выросло до 133

В кизлярской больнице лечатся 70 детей и 63 взрослых местных жителей, отравившихся питьевой водой. Пациентов в тяжелом состоянии нет, отчитался Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что в середине января в Кизляре возникла массовая вспышка острой кишечной инфекции. По данным Минздрава на вечер 17 января, в больнице оставались 125 пострадавших. На помощь врачам Кизляра 16 января прибыли их коллеги из Дагестанского медуниверситета, Центра инфекционных болезней и медучреждений Хасавюрта.

В Центральной горбольнице Кизляра остаются на лечении 133 человека, сообщил сегодня на своем сайте Минздрав Дагестана. "Среди госпитализированных 70 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ведомства осмотрели более 10 тысяч местных жителей. "Минздрав Дагестана настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами безопасности, уделить пристальное внимание вопросам личной гигиены, провести дезинфекцию накопителей воды в своих домах, пить кипяченую или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты", - говорится в сообщении.

Причиной массового отравления в Кизляре Роспотребнадзор назвал загрязненную воду. Вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья, заявили местные жители. Мэрия решила прекратить подвоз воды жителям с 18 января.

Примечание:

"Жители села в Дагестане пожаловались на отравление", "Число заболевших в селе Ленинаул выросло до 71 человека", "Подача воды в Хасавюрте отключена после массового отравления".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 января 2020, 15:35

  • Жители Нальчика пожаловались на закрытие детсада

    Детский сад в Нальчике закрыт больше недели из-за резкого химического запаха. Родители пожаловались, что им не с кем оставить детей в рабочее время, и раскритиковали руководство садика за слишком долгое решение проблемы. Пользователи Instagram поспорили с представителем мэрии, который объяснил причину запаха поломкой вентиляционного мотора.

18 января 2020, 14:41

18 января 2020, 13:41

18 января 2020, 13:15

  • 1 Начальник Гаспара Авакяна дал показания в его пользу

    Журналист Гаспар Авакян заранее передал в редакцию свидетельства о попытках силовиков его подкупить, сообщил в суде бывший главред новостного агентства "Росдержава". Авакян невиновен в вымогательстве, у следствия нет никаких доказательств, заявил адвокат подсудимого.

18 января 2020, 12:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи