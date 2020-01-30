Центральная городская больница Кизляра. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=rDrawkgejhQ&feature=emb_logo

30 января 2020, 14:52

Девять детей остаются в больнице Кизляра после отравления водой

Все взрослые пациенты, госпитализированные после массового отравления питьевой водой, выписаны из кизлярской больницы. Состояние оставшихся детей оценивается как удовлетворительное, новых пациентов с симптомами кишечной инфекции не поступало, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января число пациентов, госпитализированных после отравления питьевой водой в Кизляре, достигло 193 человек. После этого вспышка кишечной инфекции пошла на спад, констатировал Минздрав. Вчера, 29 января, в больнице оставались 15 человек, в том числе 11 детей. Новых пациентов в больницы не поступало с 24 января.

Жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления 14 января. К 24 января было зарегистрировано 367 пострадавших, в том числе 195 детей. По данным мэрии, госпитализированы были 230 человек, в том числе 125 детей.

Из больницы в Кизляре выписаны все взрослые пациенты и два ребенка, в стационаре остаются девять детей, пострадавших от отравления, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Кизляра.

По его словам, состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Представители центральной горбольницы сообщили сегодня на заседании штаба по локализации вспышки кишечной инфекции, что новых пациентов с этим диагнозом не поступало, информирует пресс-служба мэрии Кизляра.

Мэр города Александр Шувалов на заседании потребовал усилить санитарную охрану источников водоснабжения и отключать от магистральной водопроводной сети несанкционированные врезки.

Также в городе продолжается обеззараживание воды "во всей водопроводной системе, включая шесть накопителей воды". "На них установлены системы капельного хлорирования. Населению настоятельно рекомендуют пить исключительно кипяченую или бутилированную воду", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

Местные жители рассказали ранее, что предпочитают пользоваться бутилированной водой. Водопроводная вода в городе по-прежнему грязная и плохо пахнет, сообщили 29 января горожане.

Примечание:

"Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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