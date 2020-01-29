Капельница. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

29 января 2020, 13:24

Число пациентов с отравлением в Кизляре сократилось до 15

Один из пациентов, госпитализированных после массового отравления в Кизляре, выписан из больницы, в стационаре остаются четверо взрослых и 11 детей. В городе идет замена ветхих водопроводных труб, сообщил сегодня мэр Кизляра. Новых пациентов в больницы не поступало с 24 января.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января число госпитализированных после отравления питьевой водой в Кизляре достигло 193 человек. После этого вспышка кишечной инфекции пошла на спад, констатировал Минздрав. Вчера, 28 января, в больнице оставались 16 пациентов, в том числе 11 детей.

Жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления 14 января. К 24 января зарегистрировано 367 пострадавших, в том числе 195 детей. Госпитализированы были 230 человек, в том числе 125 детей, сообщили в мэрии. По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

Сегодня в центральной больнице Кизляра остаются четыре взрослых пациента и 11 детей, госпитализированных с диагнозом «острая кишечная инфекция», сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы мэрии Сельминаз Салихова.

По ее словам, последний случай кишечной инфекции был выявлен в городе 24 января, после этого новых поступлений больных не было.

В городе продолжают проводить обеззараживание воды, для этого установлены системы капельного хлорирования, уточнила Сельминаз Салихова. "Все школы и детсады в городе работают. Во всех школах установлены кулеры с питьевой водой и одноразовые стаканы. На использование бутилированной воды введен запрет, так как дети могут передавать бутылки с водой друг другу", - рассказала она.

Воду в Кизляре обеззараживают высокими дозами хлора, тем не менее ее рекомендуется вскипятить перед употреблением, сообщили 23 января "Кавказскому узлу" в мэрии. Местные жители рассказали, что предпочитают пользоваться бутилированной водой.

Хлорирование питьевой воды в городе продолжается, несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки, сообщили сегодня представители горводоканала на заседании штаба санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии.

Мэр Александр Шувалов на заседании сообщил, что работы по замене ветхих сетей в городе продолжаются. В частности, по его словам, проложен водопровод длиной более 400 метров. Сейчас рабочие меняют около 300 метров водопроводных труб, говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кизляра.

Примечание:

"Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении", "Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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