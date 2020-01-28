16 человек остаются в больнице после отравления водой в Кизляре

28 января 2020, 12:13

Пять взрослых и 11 детей находятся в центральной больнице Кизляра с диагнозом "острая кишечная инфекция", остальные пострадавшие от отравления водой выписаны.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января число госпитализированных после отравления питьевой водой в Кизляре достигло 193 человек. После этого вспышка кишечной инфекцией пошла на спад, констатировал Минздрав Дагестана. 23 января в больницах оставались 98 пациентов, а 24 января - 74.

Жители Кизляра начали обращаться в больницу с симптомами отравления 14 января. К 19 января 164 из 310 обратившихся были госпитализированы. По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

В центральной больнице Кизляра на утро 28 января остается 16 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", за последние дни новые больные не поступали, сообщили в администрации Кизляра.

"Сегодня выписали 25 человек. В больнице остается пять взрослых и 11 детей. Состояние оставшихся тоже улучшилось, и они готовятся к выписке", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии, сославшись на главного врача ЦГБ Станислава Облова.

Воду в Кизляре обеззараживают высокими дозами хлора, тем не менее ее рекомендуется вскипятить перед употреблением, сообщили 23 января "Кавказскому узлу" в мэрии. Местные жители рассказали, что предпочитают пользоваться бутилированной водой.