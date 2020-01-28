Привозная вода на улице Кизляра. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=rDrawkgejhQ&feature=emb_logo

28 января 2020, 12:13

16 человек остаются в больнице после отравления водой в Кизляре

Пять взрослых и 11 детей находятся в центральной больнице Кизляра с диагнозом "острая кишечная инфекция", остальные пострадавшие от отравления водой выписаны.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января число госпитализированных после отравления питьевой водой в Кизляре достигло 193 человек. После этого вспышка кишечной инфекцией пошла на спад, констатировал Минздрав Дагестана. 23 января в больницах оставались 98 пациентов, а 24 января - 74.

Жители Кизляра начали обращаться в больницу с симптомами отравления 14 января. К 19 января 164 из 310 обратившихся были госпитализированы. По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

В центральной больнице Кизляра на утро 28 января остается 16 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", за последние дни новые больные не поступали, сообщили в администрации Кизляра.

"Сегодня выписали 25 человек. В больнице остается пять взрослых и 11 детей. Состояние оставшихся тоже улучшилось, и они готовятся к выписке", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии, сославшись на главного врача ЦГБ Станислава Облова.

Воду в Кизляре обеззараживают высокими дозами хлора, тем не менее ее рекомендуется вскипятить перед употреблением, сообщили 23 января "Кавказскому узлу" в мэрии. Местные жители рассказали, что предпочитают пользоваться бутилированной водой.

Примечание:

"Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 января 2020, 14:24

28 января 2020, 13:37

  • Более 170 подписей собрало требование освободить Саутиеву

    Деятели культуры, науки, журналисты, правозащитники и активисты оставили подписи под открытым письмом к руководству Следственного комитета с требованием освободить ингушскую активистку Зарифу Саутиеву. Опубликованное 27 января обращение подписал 171 человек.

28 января 2020, 13:33

28 января 2020, 13:24

28 января 2020, 12:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи