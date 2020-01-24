Житель Кизляра Рамиз с бутылкой воды, которая была набрана из крана. 17 января 2020 г. Фото Расула Магомедова для «Кавказского узла»

24 января 2020, 03:11

Чиновники порекомендовали жителям Кизляра кипятить воду

Воду в Кизляре, где произошло массовое отравление, обеззараживают высокими дозами хлора, тем не менее ее рекомендуется вскипятить перед употреблением, сообщили в мэрии. Местные жители рассказали, что предпочитают пользоваться бутилированной водой.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в больницах оставались 98 отравившихся водой жителей Кизляра, из них - 61 ребенок. За сутки  были госпитализированы шесть новых больных - четверо взрослых и двое детей, но общее число госпитализированных сократилось за счет выписанных, сообщила мэрия Кизляра.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии, воду в Кизляре гиперхлорировали, чтобы уничтожить имеющуюся в водопроводных сетях инфекцию. "На всех шести насосных станциях планируется установить мобильные системы капельного хлорирования воды. На двух насосных станциях они установлены", - сказал он. Планируется, что системы будут работать на постоянной основе и хлорировать воду, несмотря на то, что вода добывается из подземных источников, рассказал сотрудник мэрии. В 2020 году на модернизацию водопроводных сетей Кизляра предусмотрено в общей сложности 415 миллионов рублей, отметил он.

Качество воды соответствует нормам, однако жителям города рекомендовано пить кипяченую воду до тех пор, пока "активность этой инфекции не спадет".

Контакт с водопроводной водой не может спровоцировать заражение, так как все системы промыты, специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воды, отметил он. "Мониторят состояние воды и результаты нормальные. Вода готова к употреблению даже без кипячения, но следует соблюдать  меры предосторожности [и кипятить воду]", - сказал сотрудник мэрии.

Вода из крана приобрела сильно выраженный запах хлора, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница района" "Черёмушки" Заира. Она сказала, что в пищу эту воду не употребляет, покупает бутилированную в магазине.

В первые дни после обнаружения инфекции в городе был дефицит бутилированной воды, сказала Заира. "Очень мало воды было в магазинах, люди скупали. А сейчас вроде нормально", - сказала она. Заира отметила, что продавцы не подняли стоимость бутилированной воды.

Житель Кизляра Али рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что водопроводную воду в городе подают по часам. Вода не отличается [от обычной] ни цветом, ни запахом, но употреблять он ее не рискует, покупает воду в магазине, отметил мужчина.

Житель граничащего с Кизляром поселка Жданово Нариман считает, что проверить водопроводные сети и качество воды необходимо в близлежащих к Кизляру селах. По его словам, цвет водопроводной воды время от времени меняется, что свидетельствует об изношенности водопроводных сетей и не исключает попадания в них инфекции. Мужчина опасается, что ситуация с отравлениями может повториться в близлежащих к городу селах и поселках. Он рассказал, что пользуется только бутилированной водой, цены на нее не выросли.

"Кавказский узел" также писал, что две кизлярские школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, закрыты до 24 января. Занятия не посещают 2383 ученика. Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

Примечание:

"В кизлярской больнице остаются 125 жертв отравления", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Харахи пожаловались на проблемы с подвозом воды в село".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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