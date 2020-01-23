Число госпитализированных с отравлением в Кизляре сократилось до 98

23 января 2020, 19:25

Со 106 до 98 сократилось за сутки число госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции в Кизляре.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в больницах оставались 106 отравившихся водой жителей Кизляра. Минздрав отчитался о том, что вспышка кишечной инфекции пошла на спад, однако новые отравившиеся продолжают поступать в стационар. Власти занимаются подвозом воды, но местные жители опасаются ее пить и предпочитают покупать бутилированную воду.

На утро 23 января в ЦРБ Кизляра оставались 97 пациентов с острой кишечной инфекцией и один в больнице Тарумовского района. В их числе 61 ребенок. С утра 22 января по утро 23 января были госпитализированы шестеро новых больных - четверо взрослых и двое детей, но общее число госпитализированных сократилось за счет выписанных, говорится в оперативной справке, предоставленной мэрией Кизляра корреспонденту "Кавказского узла". Представитель мэрии при этом отказался предоставить более свежую информацию по телефону.

В администрации Кизляра отметили, что темпы появления новых случаев отравления замедляются. В городе продолжается хлорирование воды, проводятся подворовые обходы и вакцинация местных жителей против дизентерии, брюшного тифа и гепатита А, сообщили в мэрии.

Две кизлярские школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, закрыты до 24 января. Занятия не посещают 2383 ученика. Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

14 января в связи с массовыми отравлениями в Кизляре было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В суд направлены семь исков к компании "Горводопровод", объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона руководителям управления ЖКХ Кизляра и муниципального предприятия "Очистные сооружения".

Прокурор Дагестана Алексей Ежов сообщил 22 января, что в мэрии Кизляра и ряде организаций были изъяты документы. В мэрии эту информацию не подтвердили.