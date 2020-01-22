Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении

22 января 2020, 17:57

Выемка документов в администрации Кизляра и других организациях прошла в рамках расследования дела о массовом отравлении водой жителей города, сообщил прокурор Дагестана Алексей Ежов. В мэрии не подтвердили эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в больницах оставались 127 отравившихся водой жителей Кизляра. Всего с 6 по 21 января 324 человека заразились острой кишечной Однако за последние сутки в кизлярскую больницу попали еще 11 жертв отравления.

Власти Кизляра объявили 21 января санитарным днем для всех муниципальных учреждений. В этот день МЧС занималось обеззараживанием городских улиц. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, закрыты до 24 января.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России), было возбуждено 14 января в связи с массовым отравлением в Кизляре. В рамках этого дела создана следственная группа, опрашиваются потерпевшие в центральной горбольнице, изъяты документы в администрации Кизляра и в уполномоченных организациях, сказал сегодня прокурор Алексей Ежов на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева.

Он также сообщил, что в суд направлено семь исков к АО "Горводпровод", объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ "Управление ЖКХ г.Кизляра", МУП "Очистные сооружения", АО "Горводпровод", пишет "Черновик".

"По делу назначаются соответствующие судмедэкспертизы, отобраны пробы воды, по которым назначена бактериологическая экспертиза. Прокурорская проверка продолжается. Помимо этого, будет дана оценка действиям и бездействию соответствующих контрольно-надзорных органов", - проинформировал прокурор.

По словам Ежова, проверка показала, что инфекция возникла в воде после ремонта водопроводной линии. "В частности, мы можем констатировать, что в период новогодних праздников происходили соответствующие аварии, уполномоченная организация некачественно осуществила свои работы", - сообщил прокурор.

В администрации Кизляра не подтвердили информацию о выемке документов и обысках. "По делу о массовом отравлении в мэрии Кизляра никаких обысков или выемки документов не было, администрация работает в обычном режиме. По данному делу выемка документов проводилась в АО "Горводопровод" и ЕДДС города", - цитирует представителя мэрии Кизляра ТАСС.