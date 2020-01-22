11 жертв отравления попали в кизлярскую больницу за сутки

22 января 2020, 14:37

Общее число пациентов с острой кишечной инфекцией в ЦРБ Кизляра сократилось до 106, при этом за сутки в больницу попали еще 11 отравившихся. Те, кто предпочел лечиться на дому, могут требовать компенсации за лекарства, считает руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", по состоянию на 21 января в больницах оставались 127 отравившихся водой жителей Кизляра. Всего с 6 по 21 января было зарегистрировано 324 заразившихся острой кишечной инфекцией, среди которых 168 детей. Минздрав отчитался о том, что вспышка кишечной инфекции пошла на спад. Власти занимаются подвозом воды, но местные жители опасаются ее пить и предпочитают покупать бутилированную воду.

Власти Кизляра объявили 21 января санитарным днем для всех муниципальных учреждений. В этот день МЧС занималось обеззараживанием городских улиц. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, закрыты до 24 января.

По состоянию на сегодняшнее утро в Центральной районной больницы Кизляра остаются 66 детей и 40 взрослых, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Дагестана Зарина Агмадова. "За минувшие сутки выписано 24 человека, из них 18 детей. За этот же период времени поступило 11 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из них пять детей. У всех них легкая или среднетяжелая форма течения болезни, тяжелых случаев нет", - рассказала сотрудница Минздрава.

Всего из больницы до сегодняшнего дня были выписаны 108 заразившихся кишечной инфекцией пролечены, 52 из них дети, отметила Зарина Агмадова. По ее словам, в больнице нет недостатка мест, дополнительно развернуто еще одно инфекционное отделение.

Ранее жители Кизляра, чьи близкие отказались от госпитализации, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о тратах на покупку лекарств. Если люди по какой-то причине лечь в больницу, то бесплатные лекарства им не положены, отметил руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. По его словам, амбулаторно лекарства выдаются только льготным категориям населения - например, инвалидам.

Однако те, кто предпочел лечиться на дому, могут претендовать на компенсации. "Люди, если они отравились по вине водоканала и сами приобретали лекарства, имеют право на взыскание ущерба. Если сохранят чеки, и виновник будет ЧП установлен, то он должен возместить ущерб в добровольном порядке. Если в добровольном порядке откажется, то к сумме ущерба добавляется 50% от стоимости приобретенных лекарств", - указал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления в Кизляре является загрязненная вода. Прокуратура считает, что к загрязнению привело некачественное устранение прорыва водопроводной линии. В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".