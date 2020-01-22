Кизлярцы отказываются от водопроводной воды из-за угрозы отравления

22 января 2020, 01:40

Санитарный день, объявленный в Кизляре после вспышки кишечной инфекции, не нарушил работу медицинских и других учреждений города, рассказали работники. Несмотря на подвоз воды, местные жители предпочитают покупать бутилированную воду.

Как писал "Кавказский узел", 127 жителей Кизляра, в том числе 79 детей, остаются в больницах после отравления водой, 88 пациентов были выписаны, отчитался Минздрав 21 января. По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции пошла на спад. Специалисты МЧС начали обеззараживать улицы города.

Власти Кизляра из-за массового отравления горожан объявили 21 января санитарным днем для всех муниципальных учреждений. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, были временно закрыты.

Объявленный властями санитарный день мало чем отличался от обычного рабочего дня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одного из медицинских учреждений города по имени Магомед. По его словам, с утра 21 января в медучреждении не было воды. Воду подвезли со временем к расположенному по близости Кизлярскому межрайонному наркодиспансеру.

Мужчина отметил, что работники медучреждения "ежедневно выполняли действия по обеззараживанию", но после объявления санитарного дня эти действия "начали проводить ежечасно". При этом, по словам Магомеда, никаких конкретных указаний начальства на этот счет не поступало,"коллектив проводит эти мероприятия добровольно, соблюдая все меры предосторожности".

"Каждые 30 минут брызгаем ручки дверей дезинфицирующим раствором. Три раза в день моем помещения. Своими силами обходимся", - сказал он.

По его словам, в больнице, где он работает, также лежат пациенты, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию. Каждый из таких больных лежит в отдельной палате.

"У коллектива повышенная к этому настороженность, поэтому они проводят мероприятия по дезинфекции без принуждения, понимая необходимость этого", - пояснил он.

В Кизлярском межрайонном наркодиспансере санитарный день также прошел в привычном режиме, сообщил "Кавказскому узлу" его сотрудник по имени Гасан.

Мужчина рассказал, что мероприятия по обеззараживанию и по санитарной обработке помещений диспансера обычно проводятся три раза в день. Этим занимаются работники, ответственные за уборку, а также санитарки. В течение санитарного дня, объявленного властями, дополнительные силы в медучреждение не привлекались.

"У нас каждый день этим занимаются санитарки. Это делается силами только нашего персонала", - подчеркнул Гасан.

Он также рассказал, что для технических нужд в диспансере "используется водопроводная вода с максимальной дезинфекцией". При этом сотрудники медучреждения осведомлены об опасности контакта с такой водой.

С утра 21 января, утверждает мужчина, в водопроводе не было воды. Руководство учреждения объяснило, что общий бак нуждается в дополнительной санитарной очистке специалистами. После того, как был организован подвоз воды, работники диспансера смогли сделать запас, "наполняя пятилитровые ёмкости".

На Кизлярском коньячном заводе 21 января активных санитарных мероприятий не наблюдалось, отметила работница предприятия, представившаяся Анной.

"Не знаю, честно сказать, может быть проводились (мероприятия по обеззараживанию территории, - прим. "Кавказского узла"). У нас есть уборщицы, они, вероятно, занимались этим", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Она также добавила, что коллектив завода к санитарным мероприятиям не привлекался.

Жители Кизляра не доверяют качеству водопроводной воды

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Кизляра признались, что предпочитают покупать питьевую воду, а водопровод использовать исключительно для технических нужд. Проведенный "Кавказским узлом" опрос жителей Кизляра не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения горожан.

Житель города Арсен подсчитал, что на день ему хватает одной пятилитровой бутылки, которую он покупает в магазине. При этом мужчина утверждает, что подвоза воды к его дому он так и не дождался. По его словам, один из его детей "заболел острой кишечной инфекцией лишь из-за контакта с водопроводной водой", но на данный момент ребенок уже идет на поправку.

Жительница Кизляра Зайнаб рассказала, что живет в многоквартирном доме и непосредственно к ее дому не подвозили воду. При этом она подтвердила, что в других районах города видела цистерны с водой, возле которых стояли люди с ведрами, бутылками и канистрами. Сама женщина не покупает питьевую воду, а кипятит воду из-под крана и употребляет ее без опасений.

В центре города цистерны с водой привозят во дворы, позволяя людям набрать воду, рассказал местный житель Махмуд. Он также предпочитает кипятить водопроводную воду и не боится негативных последствий.

Жительница микрорайона "Черёмушки" по имени Саида заявила, что ни разу с начала вспышки в городе кишечной инфекции не видела подвоза воды. По ее признанию, ее семья давно не использует для питья или готовки воду из-под крана, даже в кипяченом виде, а предпочитает покупать бутилированную воду.

"Наша вода никогда не отличалась чистотой. Мы не кипятим воду, а всегда покупаем бутилированную в магазинах",- отметила женщина.

По данным прокуратуры Дагестана, отравление в кизлярском микрорайоне "Черёмушки" произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии".

Житель граничащего с Кизляром поселка Жданово Нариман рассказал, что вынужден покупать бутилированную воду, так как не доверяет качеству водопроводной воды. По его словам, "иногда из-под крана течет вода абсолютно черная и грязная, которую нельзя употреблять". Он полагает, что такое качество воды обусловлено изношенным водопроводными сетями, в частности "износом водонапорных башен и самих труб". По мнению Наримана, такое качество воды рано или поздно должно было привести к вспышке острой кишечной инфекции и массовому отравлению.

Ранее жители Кизляра заявили, что городские больницы после массового отравления переполнены. При этом отказавшимся от госпитализации приходится самостоятельно покупать лекарства. Кроме того, по их словам, из кранов продолжает идти грязная вода, поэтому приходится тратиться на покупку бутилированной воды.