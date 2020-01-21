Обеззараживание воды в Кизляре. Январь 2020 года. Фото пресс-службы мэрии, http://mo-kizlyar.ru

21 января 2020, 14:04

Вспышка кишечной инфекции в Кизляре пошла на спад

127 жителей Кизляра остаются в больнице после отравления водой, выписаны 88 пациентов, отчитался Минздрав Дагестана. Сегодня специалисты МЧС занялись обеззараживанием городских улиц.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 января число госпитализированных в результате отравления из-за некачественной воды в Кизляре достигло 193 человека. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, временно закрыты. Сегодняшний день объявлен санитарным для всех муниципальных учреждений.

По данным прокуратуры Дагестана, отравление в микрорайоне "Черёмушки" произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". 

На сегодняшний день в центральной больнице Кизляра остаются на лечении 127 человек, в том числе 79 детей. По оценке врачей, все они находятся в состоянии легкой и средней степеней тяжести, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции пошла на спад. Число выписанных из больницы с 6 по 20 января составило 88 человек. Среди них 53 взрослых и 35 детей. Ведомство подчеркивает, что об их выздоровлении заботились не только местные врачи, но и лучшие специалисты из Махачкалы.

В городе продолжается фагирование и вакцинация, врачи проводят подворовые обходы. "На данный момент Интести-бактериофаг получили 1955 человек, из них 1745 дети. Вакцинированы от гепатита А более двух тысяч человек, среди которых 1706 детей", - сообщил на своем сайте Минздрав республики.

Всего с 6 по 21 января зарегистрировано 324 заразившихся острой кишечной инфекцией, среди которых 168 детей, проинформировала сегодня на своем сайте администрация Кизляра.

Сегодня спецтехника МЧС обеззараживает городские рынки, улицы, скверы, площадки для мусорных баков. Гиперхлорирование воды проводится по всему водопроводу, а на двух насосных станциях установлены мобильные системы капельного хлорирования. "Продолжается подвоз воды в микрорайоны, где временно прекратили подачу питьевой воды в целях безопасности. В детских садах и школах города используют только бутилированную воду", - говорится в сообщении мэрии.

21-23 января в городе не будут работать две гимназии с 2383 учащимися, сообщили в городской администрации.

Напомним, что Роспотребнадзор по Дагестану предложил закрыть все школы в Кизляре, но глава республиканского правительства Артем Здунов на совещании 19 января выступил против. Он заявил, что "дезинфекцию школьных водопроводных сетей можно произвести в течение нескольких часов".

Примечание:

"В кизлярской больнице остаются 125 жертв отравления", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Харахи пожаловались на проблемы с подвозом воды в село".

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