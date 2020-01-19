Здунов отказался закрывать школы в Кизляре после вспышки кишечной инфекции

19 января 2020, 23:00

Глава правительства Дагестана отверг предложение Роспотребнадзора закрыть школы в Кизляре после массового заболевания жителей кишечной инфекции. Пользователи Instagram задались вопросом, кто должен компенсировать ущерб заболевшим кизлярцам.

Как писал "Кавказский узел", 310 человек обратились к врачам после массового отравления в Кизляре, 164 из них были госпитализированы, сообщила сегодня прокуратура Дагестана. По данным ведомства, отравление произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4, связанного с "некачественным устранением прорывов водопроводной линии", произошедших с 31 декабря 2019 года по 8 января.

Жители Кизляра начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы отравления 14 января. К 18 января были госпитализированы 133 человека, 70 из которых дети. Причиной массового отравления является загрязненная вода, сообщил Роспотребнадзор 17 января. Вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья, рассказали местные жители. Правоохранители возбудили уголовное дело (ч.1 ст.238 УК РФ) по факту массового отравления в Кизляре.

В связи со вспышкой кишечной инфекции в Кизляре на стационарном лечении находятся 160 человек, из которых 89 детей, сообщил сегодня премьер-министр Дагестана Артем Здунов. По его данным, "в основном случаи заболевания зарегистрированы в микрорайоне Черёмушки в результате потребления некипячёной воды".

"В медицинских учреждениях имеются все необходимые медикаменты [...] Уже проведена дезинфекция водопроводной сети, на нескольких насосных станциях устанавливается система капельной дезинфекции, оставшиеся станции будут оборудованы в течение ближайших дней [...] будет работать новый водовод", - сказал Здунов в ходе оперативного совещания, запись которого опубликована на его странице в Instagram.

Во время обсуждения ситуации он высказался против закрытия школ в Кизляре. Соответствующее предложение во время совещания озвучила замглавы республиканского Роспотребнадзора Лариса Пантина, сообщило РИА "Дагестан". Чиновница, ссылаясь на выводы выездной комиссии, предложила закрыть две школы, которые находятся в очаге заражения.

"В результате закрытия школ без надзора могли остаться более двух тысяч детей. Дезинфекцию школьных водопроводных сетей можно произвести в течение нескольких часов. Указал на нецелесообразность выводов Роспотребнадзора РД в части закрытия школ", - прокомментировал глава дагестанского правительства.

В случае закрытия школ дети будут предоставлены сами себе, особенно младшие классы, поддержал его глава Кизляра Александр Шувалов. "Ещё накануне продезинфицирована вода и все емкости. Кроме того, в школах в краны вода не подается, а воду дети носят с собой", - сказал он.

В свою очередь Здунов распорядился централизованно обеспечить всех детей водой за государственный счёт.

Пользователи соцсети напомнили о заражении воды в других населенных пунктах

Пост Артема Здунова в течение шести часов собрал более 7 тысяч просмотров и не менее 55 комментариев. Некоторые из комментаторов задались вопросом компенсации за причиненный жителям Кизляра ущерб здоровью.

"Водоканал" должен заплатить больным за моральный и материальный ущерб, тогда они будут работать", - написал подписчик temmalik1960.

"Каждый, кто пострадал, должен заявление написать в прокуратору о компенсации. Думаю, это справедливо", - поддержал пользователь tsumada991.

"Не лекарствами надо обеспечить, а воду надо питьевую подавать, и порядок в "Горводоканале" навести", - высказался saidshah2019.

Проблема попадания воды низкого качества в водопроводы есть и в других населенных пунктах Дагестана, указали пользователи под постом Здунова.

"Случай-то ведь не первый. Проблема серьезная! С нездоровым населением здоровой экономики не сделать", - написала marina.dzhambulatova.

"Сначала было в [Дагестанских] Огнях, потом Дербент, после Махачкала, дальше Хасавюрт, теперь Кизляр. Кто следующий?" - высказался подписчик под ником _m_abdullah_sh_.

"Семендер, улица Московская, конечная 77-й маршрутки - канализация по этой улице течет в 5-6 местах", - посетовал myrad25.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями Instagram в комментариях.

По состоянию на 23.00 мск, на сайте городской администрации Кизляра нет информации об оперативном совещании с участием премьер-министра Дагестана.

В начале июля 2018 года жители Махачкалы пожаловались на проблемы с водоснабжением, в частности, на перебои и на низкое качество воды, сообщал "Кавказский узел". Также сообщалось, что летом 2019 года в суд было направлено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Прогресс", нарушившего санитарно-эпидемиологические нормы в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана.