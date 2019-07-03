Директор компании обвинен в массовом отравлении жителей дагестанского села

03 июля 2019, 23:31

Расследование обстоятельств отравления 77 жителей села Ленинаул Казбековского района Дагестана завершено. В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя ООО "Прогресс", нарушившего санитарно-эпидемиологические нормы, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана. По данным Минздрава республики на 11 января, в больницах находились десять детей и семеро взрослых, а общее число отравившихся составило 77 человек.

Роспотребнадзор назвал причиной заболевания загрязненную питьевую воду, отметив, что у отравившихся жителей села обнаружен возбудитель дизентерии. Местные власти сообщили о ревизии водопроводных сооружений в селе и подвозе питьевой воды. 15 января был уволен главный врач Казбековской районной больницы, который не сообщил о вспышке инфекции.

Следствием установлено, что 27 декабря 2018 года на окраине села Ленинаул произошла авария на водопроводе, в результате чего в водопровод попали сточные воды и нечистоты. Согласно договору, заключенному с местными властями, с 2017 года качественное и бесперебойное водоснабжение в селе должно было обеспечивать ООО "Прогресс".

"Обвиняемый [...] не разработал рабочую программу производственного контроля качества воды, не согласовал его с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора и не принял своевременные меры по устранению аварии водопровода", - сообщил сегодня Следком Дагестана на своем сайте.

По данным ведомства, "противоправные действия повлекли отравление 77 жителей села, из которых 13 детей в возрасте до 17 лет".

Уголовное дело в отношении руководителя ООО "Прогресс" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Он обвиняется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает исправительные работы или ограничение свободы на срок до одного года.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей относительно версии следствия.

Напомним, Роспотребнадзор Дагестана в июле 2018 года назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По данным ведомства, подаваемая населению города питьевая вода на 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и на 4% - по микробиологическим показателям. Качество питьевой воды является одной из важнейших проблем в Дагестане, подчеркнули в Роспотребнадзоре.