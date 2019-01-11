Капельница. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

11 января 2019, 14:56

Число отравившихся в Дагестане достигло 77 человек

В больнице находятся 17 человек, обратившихся к врачам в селе Ленинаул с острой кишечной инфекцией, среди них 10 детей, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. По данным ведомства, в селении началась вакцинация местных жителей от гепатита А и дизентерии.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в селе Ленинаул  Казбековского района Дагестана. По данным Минздрава Дагестана, на 10 января в больницах находились семь детей и четверо взрослых, а общее число отравившихся достигло 71 человека.

"Число заразившихся острой кишечной инфекцией в поселке Ленинаул Казбековского района достигло 77 человек, в том числе 56 детей до 17 лет. В инфекционном стационаре Казбековской центральной районной больницы находится 17 человек, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 10 детей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минздрава Дагестана.

При этом, по данным ведомства, "тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано".

"С целью выявления вновь заболевших бригады медиков проводят подворные обходы. Началась вакцинация местного населения от гепатита А, уже привито почти 600 человек, также против дизентерии привито 36 человек", - говорится в релизе.

Согласно сообщению, ситуация находится на контроле министра здравоохранения Дагестана.

Роспотребнадзор ранее назвал причиной заболевания загрязненную питьевую воду, отметив, что у отравившихся жителей села Ленинаул обнаружен возбудитель дизентерии. Местные власти сообщили о ревизии водопроводных сооружений в селе и подвозе питьевой воды.

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