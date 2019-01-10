Число заболевших в селе Ленинаул выросло до 71 человека

10 января 2019, 13:18

В больницах остаются семь детей и четверо взрослых, обратившихся к врачам в селе Ленинаул с острой кишечной инфекцией. Остальные заболевшие наблюдаются амбулаторно, сообщила сегодня представитель Минздрава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Казбековском районе Дагестана. По данным Минздрава Дагестана, к 9 января более 60 жителей села Ленинаул обратились к врачам. В школах и детсадах Ленинаула был введен карантин и организован подвоз питьевой воды.

Качество питьевой воды является одной из важных проблем в Дагестане. Так, региональный Роспотребнадзор в июле 2018 года назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По данным ведомства, подаваемая населению города питьевая вода на 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и на 4% - по микробиологическим показателям. Ситуация в пригородах еще хуже, отметили в Роспотребнадзоре.

"В период со 2 по 10 января за помощью к медикам в селе Ленинаул Казбековского района обратился 71 человек (53 - дети, не достигшие 17 лет), которым поставлен диагноз "острая кишечная инфекция". Было госпитализировано 11 детей и пятеро взрослых. На сегодня в больницах остаются 7 детей и 4 взрослых. Их состояние врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести", - цитирует представителя Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву "Интерфакс".

По ее словам, остальные заболевшие находятся под наблюдением врачей амбулаторно.

"Проводится ревизия всех водопроводных сооружений, в том числе магистральных линий. Приобретены необходимые средства для хлорирования внутрипоселковой сети водоснабжения селения Ленинаул. Идут работы по обеспечению защиты и непроницаемости водопроводной сети внутри села от попадания талых и грунтовых вод", - говорится в сегодняшнем сообщении, размещенном на сайте администрации Казбековского района.

По данным ведомства, "организованы подворные обходы, наблюдение за контактировавшими с заболевшими". "Имеется необходимый резерв медикаментов", - подчеркивается в сообщении.