Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей дагестанского села

10 января 2019, 22:03

У отравившихся жителей села Ленинаул обнаружен возбудитель дизентерии, причиной заболевания явилась загрязненная питьевая вода, сообщил дагестанский Роспотребнадзор. Местные власти начали ревизию водопроводных сооружений в селе и сообщили об организации подвоза воды.

Как писал "Кавказский узел", 9 января стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана. По данным Минздрава Дагестана, на 10 января в больницах находились семь детей и четверо взрослых, а общее число отравившихся достигло 71 человека.

У отравившихся в Ленинауле выявлен возбудитель дизентерии

Причиной отравления в селении Ленинаул Казбековского района стала загрязненная вода, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в санитарном ведомстве, специалисты отобрали биоматериал больных и 42 пробы воды для микробиологических и санитарно-химических исследований. «По результатам лабораторных исследований воды и материала от больных выделен возбудитель дизентерии. Причиной заболевания явилась загрязненная питьевая вода», - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

С целью локализации очага кишечной инфекции с 7 января в селе запрещено использовать водопроводную воду, а главе администрации села Ленинаул предписано провести ревизию, ремонт и профилактическую дезинфекцию всех сооружений системы водоснабжения. На период эпидемиологического неблагополучия прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, отметили в ведомстве.

Там также добавили, что по факту регистрации случаев групповой заболеваемости в следственные органы и прокуратуру Казбековского района направлена информация с предложением о возбуждении уголовного дела по статье 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) УК РФ.

Ранее в Ленинауле уже выявлялись факты нарушения федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», и в июне 2018 года Казбековский райсуд удовлетворил исковые требования санврачей об устранении нарушений санитарного законодательства, сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Сейчас, по данным ведомства, в стационаре остаются 10 человек.

Качество питьевой воды является одной из важных проблем в Дагестане. Так, региональный Роспотребнадзор в июле 2018 года назвал проблемным качество питьевой воды в Махачкале. По данным ведомства, подаваемая населению города питьевая вода на 65,7% не соответствует показателям нормы по мутности, и на 4% - по микробиологическим показателям. Ситуация в пригородах еще хуже, отметили в Роспотребнадзоре.

Районные власти организовали подвоз воды и занялись ревизией водопроводных сооружений

Глава села Малик Батилгереев утверждает, что до этого происшествия проблем с качеством воды в селе не было.

«Вода, подаваемая в село, была чистой. Водопровод идет с верховья реки Акташ. Санитарные врачи взяли пробы только воды. Никаких других проб на исследование не взяли. Нельзя исключать и другие источники отравления. Необходимо было проанализировать все варианты. Например, многие из отравившихся, говорили, что ели мандарины», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Малик Батилгереев.

Сейчас, по его словам, в селе, где проживает 12 тысяч человек, все спокойно. «Большая часть из отравившихся сейчас уже чувствует себя нормально. У них два дня была температура и рвота. Но тяжело больных сейчас в селе нет», - добавил Малик Батилгереев.

В связи со вспышкой инфекции в селе Ленинаул проводится ревизия всех водопроводных сооружений, в том числе магистральных линий, приобретены необходимые средства для хлорирования внутрипоселковой сети водоснабжения, сообщила сегодня пресс-служба администрации Казбековского района.

В селе также идут работы по обеспечению защиты и непроницаемости водопроводной сети от попадания талых и грунтовых вод, врачи совершают подворные обходы, наблюдая за контактировавшими с заболевшими. Вплоть до устранения причин заражения в селе организован подвоз питьевой воды, руководство работой оперативного штаба по локализации и ликвидации очага острой кишечной инфекции в селении Ленинаул осуществляет глава района Гаджимурад Мусаев, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации района.

"Кавказский узел" ранее писал об отравлении питьевой водой почти 700 жителей Махачкалы в октябре-ноябре 2016 года. К загрязнению воды привели тогда ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Массовое отравление водой в Махачкале", где описаны обстоятельства и последствия происшествия.