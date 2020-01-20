Кизлярцы пожаловались на высокие траты из-за массового отравления

20 января 2020, 22:11

Больницы в Кизляре после массового отравления переполнены, а отказавшимся от госпитализации нужно самим покупать лекарства. Из кранов продолжает идти грязная вода, поэтому приходится тратиться на покупку бутилированной воды, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители Кизляра начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы отравления 14 января. По состоянию на утро 20 января, общее число госпитализированных достигло 193, из них 103 - дети. Еще четыре человека находятся в больнице Тарумовского района. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, временно закрыты.

Причиной массового отравления является загрязненная вода, сообщил Роспотребнадзор 17 января. По данным прокуратуры, отравление произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело (ч.1 ст.238 УК России) по факту массового отравления в Кизляре.

Болезнь ударила по семейному бюджету кизлярцев

Жители Кизляра рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о том, что до сих пор покупают воду для питья, а также о том, сколько ушло на лечение от отравления.

В семье 32-летней предпринимательцы из Кизляра Луизы Магомедовой заболели три человека – бабушка 86 лет, отец и сестра. Они отказались от госпитализации, так как на эти дни выпали похороны близкой родственницы. Все заболевшие проходили лечение на дому в течение 10 дней, все лекарства покупали сами. По словам Магомедовой, на эти цели в семье ушло около 6 тысяч рублей.

«Мы все время покупаем воду для питья и приготовления пищи. Фильтр на кране постоянно черный, меняем все время. За ребенка боюсь, вдруг из-под крана выпьет воду. И сейчас в микрорайоне Черемушки (эпицентр отравления - прим. «Кавказского узла») очень грязная вода, иногда даже с червями», - рассказала женщина.

50-летний безработный Магомед Ахмедов сообщил, что в их семье отравились племянник и двоюродный брат, они лежат в больнице больше 10 дней. Двоюродный брат занимается ремонтом, у него сорвался выгодный контракт из-за того, что пришлось лечь в больницу, отметил мужчина.

«На протяжении десятков лет водопроводные сети не модернизировались, вода в городе ужасного качества», - заявил Магомед Магомедов.

По словам жительницы Кизляра Залины, ей пришлось госпитализировать двухлетнего сына, у которого от отравления поднялась высокая температура. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его обещали выписать через неделю. Женщина также отметила, что в их доме постоянно течет грязная вода.

40-летний фермер Исмаил Рашидов рассказал, что в его семье в больницу попали двое племянников. Брат от госпитализации отказался и лечится дома, ему родственники покупают необходимые лекарства.

Ранее также опрошенные местные жители заявляли, что вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья.

В соцсетях кизлярцы также рассказывают о том, как проходит лечение в больницах. В местных больницах нет мест, пишет пользователь Instagram под ником kizlyrskie_noji в обсуждении под одним из постов с официальной информацией о ситуации в Кизляре в группе revizorro.kizlyar (этот пост за сутки собрал 6452 просмотра и 64 комментария). «Нас положили в кожную больницу от того, что в ЦГБ мест не было. Но тут один туалет на всех. Дети, бабушки, дедушки, женщины - всех вместе держат тут, очереди в этот туалет», - написал он, также добавив, что в этой больнице «условий никаких для инфекционных», но указав, что «врачи стараются, молодцы», а «медикаментов хватает». "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной этим пользователем.

В этом же обсуждении другой пользователь соцсети mukhammadvelik, наоборот, критикует врачей. «В больнице нет нужных лекарств, нет должного уровня работы врачей. Моего отца отправили домой умирать эти врачи. Только в Астрахани нашлись врачи достойные и помогли абсолютно бесплатно в отличие от врачей Кизляра», - отметил он.

Власти рассказали о предпринимаемых мерах

Резервуар, из которого в микрорайон «Черемушки» поступала питьевая вода, опустошен, проведена его механическая и химическая очистка. Населению производится подвоз воды, сам водопровод меняют, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в управлении ЖКХ Кизляра.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе прокуратуры Дагестана, проверка показала, что инфекция возникла по причине ненадлежащего качества воды в водопроводной сети водонасосной станции № 4 города Кизляра. Это произошло по причине некачественного устранения прорывов водопроводной линии, произошедших в период новогодних каникул, с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

«В настоящее время приняты меры к локализации распространения инфекции, обеззараживанию водопроводных сетей, проводятся работы по укладке дополнительной линии водопровода. В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой внесено представление главе Кизляра. В суд направлено 7 исков к ОАО «Горводопровод». Объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям МКУ «УС И ЖКСХ», МУП «Очистные сооружения» и ОАО «Горводопровод»», - сообщили в прокуратуре.

Водонасосные станции в Кизляре не оборудованы установками по обеззараживанию питьевой воды, а хлорирование проводится примитивным способом, заявили ранее в Роспотребнадзоре. Мэр города Александр Шувалов обвинил в загрязнении воды местных жителей, заявив, что они незаконно проложили к водопроводу канализационные трубы. "В районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. Они сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражением воды инфекцией. Дело в том, что в этих домах не предусмотрена система канализации и у них имеются шамбо. Видимо, их уже не используют", - приводились слова Шувалова 14 января на сайте мэрии.