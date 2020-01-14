32 человека отравились в Кизляре после аварии на водопроводе

14 января 2020, 19:16

10 детей и 22 взрослых отравились питьевой водой в Кизляре. Мэр города обвинил в загрязнении воды местных жителей, заявив, что они незаконно проложили к водопроводу канализационные трубы. Минздрав призвал отказаться от сырой воды.

Изначально с симптомами отравления были госпитализированы несколько человек. Их состояние было оценено как легкой степени тяжести, сообщил на экстренном заседании санитарно-эпидемиологической комиссии главный врач Кизляра Станислав Облов.

"Некоторые из них (госпитализированных) проживают недалеко от больницы, в том районе, где был прорыв водопроводной трубы, и потому есть подозрение, что заболевание связано с употреблением сырой воды", - сказал Облов. По его словам, в больнице введен режим ограничения и для использования подготовлена кипяченная вода. Проводится подворный обход, сообщается сегодня на сайте администрации Кизляра.

Мэр города Александр Шувалов заявил, что водоснабжение в районе прорыва трубы приостановлено и организован подвоз воды. "Дело в том, что в районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. Они сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражением воды инфекцией. Дело в том, что в этих домах не предусмотрена система канализации и у них имеются шамбо. Видимо, их уже не используют", - приводятся слова Шувалова на сайте мэрии.

По данным пресс-службы мэрии, с отравлением госпитализированы 32 человека. "В настоящее время в Центральной городской больнице Кизляра находятся 32 человека, отравившихся питьевой водой. Из них десять - дети. Тяжелых случаев нет. Еще несколько человек отказались от госпитализации, у них легкое отравление", - цитирует представителя администрации "Интерфакс".

Пострадавших в тяжелом состоянии нет, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. По данным ведомства, легкая форма заболевания выявлена также при подворовых обходах еще у нескольких жителей города, они отказались от госпитализации.

Минздрав призвал местных жителей "соблюдать правила личной гигиены и не употреблять не кипяченую воду". "Для проведения эпидемиологического расследования и оказания организационной и лечебно-диагностической помощи в Кизляр выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней и Минздрава РД", - сказано в сообщении на сайте министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что с 22 сентября по 3 октября 2019 года в селении Новое Викри Каякентского района было зарегистрировано 24 случая острой кишечной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, "причиной заболевания явилось употребление водопроводной воды".