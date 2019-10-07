Семь детей остаются в больнице после отравления водой в дагестанском селе

07 октября 2019, 20:09

24 случая острой кишечной инфекции зарегистрированы с 22 сентября по 3 октября в селении Новое Викри Каякентского района. Из 11 госпитализированных детей в больнице остаются семь, также под наблюдением врачей - один взрослый, сообщил сегодня Роспотребнадзор.

По данным ведомства, всего были госпитализированы в местную больницу 11 детей и один взрослый, еще 12 детям было назначено амбулаторное лечение. На сегодня в инфекционном отделении остаются семь детей и один взрослый. Состояние отравившихся врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явилось употребление водопроводной воды. Анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Пока источник загрязнения воды не будет устранен, использовать водопроводную воду запрещено, в селе организован подвоз питьевой воды, проинформировало ведомство.

Первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов 4 октября провел оперативное совещание в связи с отравлением жителей села. На совещании было отмечено, что случаи заболевания зарегистрированы разрозненно по всему населенному пункту, в котором проживает более 4 тысяч человек. С первых дней распространения инфекции в районе начались противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, водоснабжение села было приостановлено, написало РИА "Дагестан" 4 октября.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5 июля власти Каякентского района проинформировали о госпитализации пяти детей в селе Сагаси-Дейбук с подозрением на острую кишечную инфекцию. Местные власти пообещали немедленно заняться обеззараживанием питьевой воды в населенных пунктах и рекомендовали жителям района использовать кипяченую воду или приобретать ее из проверенных источников. Позднее власти уточнили, что были госпитализированы семеро из 12 отравившихся и отвергли версию о том, что причиной отравления стала зараженная вода.