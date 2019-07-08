08 июля 2019, 16:58

Власти уточнили число отравившихся в дагестанском селе

За помощью к врачам обратились 12 отравившихся жителей села Сагаси-Дейбук, семеро из них находятся в больнице, сообщил глава Каякентского района. Местные власти отвергли версию о том, что причиной отравления стала зараженная вода.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля власти Каякентского района сообщили о госпитализации пяти детей в селе Сагаси-Дейбук с подозрением на острую кишечную инфекцию. Местные власти пообещали немедленно заняться обеззараживанием питьевой воды в населенных пунктах и рекомендовали жителям района использовать кипяченую воду или приобретать ее из проверенных источников.

Всего в селе Сагаси-Дейбук за помощью к врачам в связи с отравлением обратились 12 человек, большинство из них дети, сообщил глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев. "Детей до 14 лет среди них десять человек. Всего госпитализированы семеро, в ближайшие дни их планируется выписать", - отметил он.

По его словам, версия отравления водой уже не рассматривается. "Причины называются разные — кто-то из них арбуз поел, кто-то абрикосы", - уточнил Гаджиев.

По его данным, случаи отравления были зафиксированы 5 и 6 июля, после этого поступлений в больницу не было. "Все случаи частного характера, не массовые", - уточнил чиновник. Он добавил, что обеззараживание воды продолжается, информировал сегодня ТАСС.

Примечание:

"Часть жителей Хасавюрта осталась без газа после аварии", "Все жертвы отравления в детсаду Дагестана выписаны из больницы", "Число жертв отравления в Дагестане достигло 24".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 июля 2019, 16:55

08 июля 2019, 16:53

08 июля 2019, 16:43

08 июля 2019, 16:17

08 июля 2019, 16:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Справочник

Все справки

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы