Власти уточнили число отравившихся в дагестанском селе

08 июля 2019, 16:58

За помощью к врачам обратились 12 отравившихся жителей села Сагаси-Дейбук, семеро из них находятся в больнице, сообщил глава Каякентского района. Местные власти отвергли версию о том, что причиной отравления стала зараженная вода.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля власти Каякентского района сообщили о госпитализации пяти детей в селе Сагаси-Дейбук с подозрением на острую кишечную инфекцию. Местные власти пообещали немедленно заняться обеззараживанием питьевой воды в населенных пунктах и рекомендовали жителям района использовать кипяченую воду или приобретать ее из проверенных источников.

Всего в селе Сагаси-Дейбук за помощью к врачам в связи с отравлением обратились 12 человек, большинство из них дети, сообщил глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев. "Детей до 14 лет среди них десять человек. Всего госпитализированы семеро, в ближайшие дни их планируется выписать", - отметил он.

По его словам, версия отравления водой уже не рассматривается. "Причины называются разные — кто-то из них арбуз поел, кто-то абрикосы", - уточнил Гаджиев.

По его данным, случаи отравления были зафиксированы 5 и 6 июля, после этого поступлений в больницу не было. "Все случаи частного характера, не массовые", - уточнил чиновник. Он добавил, что обеззараживание воды продолжается, информировал сегодня ТАСС.