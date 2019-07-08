08 июля 2019, 00:06

Власти решили очистить воду после отравления детей в Дагестане

Пять детей в селе Сагаси были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, двое получили амбулаторное лечение. Глава Каякентского района поручил обеззаразить питьевую воду в населенных пунктах, сообщила 5 июля администрация Каякентского района. 

По информации администрации, после отравления семерых детей глава района Магомедэмин Гаджиев прибыл в село Сагаси, где провел оперативное совещание по локализации источника заражения.

Гаджиев дал поручение принять неотложные меры по обеззараживанию питьевой воды в населенных пунктах и рекомендовал жителям района использовать кипяченую воду или приобретать ее из проверенных источников, в частности, из Избербашского горводоканала. Также было рекомендовано провести дезинфекцию накопителей во всех населенных пунктах района. Специалисты взяли пробы воды, говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на странице администрации Каякентского района в Facebook.

С подозрением на острую кишечную инфекцию в стационаре находятся пять детей, двое получили амбулаторное лечение. Для предотвращения распространения инфекции власти организовали подвоз воды населению, пишет сегодня со ссылкой на администрацию муниципалитета РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе произошла вспышка острой кишечной инфекции в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана. По данным Минздрава, в больницах находились десять детей и семеро взрослых, а общее число отравившихся составило 77 человек. Роспотребнадзор назвал причиной заболевания загрязненную питьевую воду, отметив, что у отравившихся обнаружен возбудитель дизентерии. Местные власти сообщили о ревизии водопроводных сооружений в селе и подвозе воды. Главврач Казбековской районной больницы, не сообщивший о вспышке инфекции, был уволен. 3 июля Следком проинформировал, что в массовом отравлении обвинен директор компании, отвечающей за качественное и бесперебойное водоснабжение села. 

Примечание:

"Детсад в дагестанском селе закрыт после отравления детей", "15 детей попали в больницу после отравления в Дагестане", "Прокуратура потребовала обеспечить жителей дагестанского села качественной водой".

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