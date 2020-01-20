Власти решили закрыть две школы в Кизляре на санобработку

20 января 2020, 14:16

Число госпитализированных в результате отравления водой в Кизляре достигло почти 200 человек, из них 103 - дети. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, временно закрыты.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января 310 человек обратились к врачам после массового отравления в Кизляре, 164 из них были госпитализированы. По данным прокуратуры, отравление произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Роспотребнадзор предложил закрыть школы в Кизляре в связи с массовым заболеванием. Но глава правительства Дагестана Артем Здунов 19 января отверг это предложение, сказав, что "дезинфекцию школьных водопроводных сетей можно произвести в течение нескольких часов".

Жители Кизляра начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы отравления 14 января. Причиной массового отравления является загрязненная вода, сообщил Роспотребнадзор 17 января. Вода в микрорайоне "Черемушки", где произошла вспышка кишечной инфекции, непригодна для питья, рассказали местные жители. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело (ч.1 ст.238 УК России) по факту массового отравления в Кизляре.

Число людей, поступающих в кизлярскую горбольницу с признаками острой кишечной инфекции, растет, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Кизляра.

По состоянию на утро 20 января, общее число госпитализированных достигло 193. Кроме того, еще четыре человека находятся в больнице Тарумовского района. "Это жители Тарумовского района, которые пребывали на территории Кизляра и подхватили инфекцию", - пояснили в мэрии.

Сегодня на заседании городского штаба было принято решение закрыть на три дня две школы, расположенные вблизи предполагаемого очага распространения инфекции, добавили в администрации города.

"После доклада специалистов Роспотребнадзора и их замечаний, пришли к выводу о необходимости повторно провести противоэпидемиологические мероприятия на территориях школы №7 и гимназии №6. Обеззараживание проведут не только внутри помещений учебных заведений, но и на прилегающей к ним территориях", - отметили в мэрии.

Гиперхлоривование воды по всей магистральной сети города продолжается, добавила представитель администрации. "Оно идет уже восьмой-девятый день. Пока поток поступающих больных в больницу не остановится, обеззараживающие мероприятия будут продолжены", - сказала она.

По словам представителя мэрии, во дворах домов по улице Победы, где, предположительно, находился очаг инфекции, муниципальные работники вырыли яму-шамбо под канализационную систему. "Там также будет проложен новый водопровод, в обход хаотично проложенным местными жителями канализационных сетей", - добавила чиновница.