Мэрия Кизляра объявила о локализации вспышки кишечной инфекции

24 января 2020, 14:17

Ситуация с массовым отравлением в Кизляре стабилизирована, в закрытых из-за вспышки инфекции школах возобновлены занятия, отчиталась сегодня мэрия. В больницах, по данным чиновников, остаются 74 пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января число госпитализированных после отравления питьевой водой в Кизляре достигло 193 человек. После этого вспышка кишечной инфекцией пошла на спад, констатировал Минздрав Дагестана. 23 января в больницах оставались 98 пациентов, в том числе 61 ребенок.

Жители Кизляра начали обращаться к врачам с жалобами на симптомы отравления 14 января. К 19 января за медицинской помощью обратились 310 человек, 164 из них были госпитализированы. По данным прокуратуры Дагестана, отравление в микрорайоне "Черёмушки" произошло из-за низкого качества воды в водопроводной сети после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС.

Вспышка кишечной инфекции локализована, сообщила сегодня пресс-служба мэрии Кизляра. "Вакцинировано против брюшного тифа 25 человек, против дизентерии Зонне - 132 человека, гепатита А - 2300 человек, в том числе 2158 детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

По данным мэрии, с 6 по 24 января зарегистрировано 367 пострадавших, в том числе 195 детей. Госпитализированы за это время были 230 человек, в том числе 125 детей. "В больницах Кизляра и Тарумовского района остаются 74 человека, среди которых 42 ребенка", - говорится в сообщении.

"В целом мы можем говорить о стабилизации ситуации. Комплекс мер, принятых по линии Минздрава, мэрии города, Роспотребнадзора и других служб по локализации инфекции дали результат. Несмотря на это, мы продолжаем обеззараживание городской водопроводной системы, провели дезинфекцию во всех учреждениях, включая образовательные", - приводятся слова мэра Кизляра Александра Шувалова на сайте администрации.

В школе № 7 и гимназии № 6 сегодня начались занятия. Во всех помещениях этих школ провели дезинфекцию, а также обработали пришкольную территорию, уточнила мэрия Кизляра.

Школа № 7 и гимназия № 6, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, были закрыты с 21 до 24 января. Занятия не посещали 2383 ученика. Роспотребнадзор предлагал закрыть все школы в Кизляре в связи с массовым заболеванием, но глава республиканского правительства Артем Здунов 19 января отверг это предложение, отметив, что "дезинфекцию школьных водопроводных сетей можно произвести в течение нескольких часов".

"Аналогичные противоэпидемические мероприятия провели и в остальных образовательных учреждениях", - говорится в публикации на сайте администрации города.

По словам начальника отдела образования администрации Натальи Семенченко, во всех школах установлены кулеры с питьевой водой и одноразовые стаканы. "На использование бутилированной воды введен запрет. Обеззараженная вода по магистральной водопроводной сети также поступает. В школах нами приняты все меры безопасности и продолжаются профилактические мероприятия", - приводит слова Семенченко мэрия Кизляра.

Воду в Кизляре обеззараживают высокими дозами хлора, тем не менее ее рекомендуется вскипятить перед употреблением, сообщили 23 января "Кавказскому узлу" в мэрии. Местные жители рассказали, что предпочитают пользоваться бутилированной водой.