31 января 2020, 12:21

Четверо детей выписаны из больницы после отравления в Кизляре

Пять детей, отравившихся водой в Кизляре, остаются на лечении в больнице. Новых пациентов с симптомами кишечной инфекции не поступало.

Как писал "Кавказский узел", жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления 14 января. На 24 января были зарегистрированы 367 пострадавших, в том числе 195 детей. Госпитализированы были 230 человек, из них 125 - дети. С того дня новых пациентов не поступало. К 30 января все взрослые были выписаны, в больнице оставались девять детей. В мэрии пообещали, что реконструкция водопровода в Кизляре будет завершена раньше планового срока из-за вспышки кишечной инфекции.

По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после некачественного ремонта на водопроводе. Улицы в Кизляре были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС. Водопроводная вода в городе по-прежнему грязная и плохо пахнет, рассказали горожане 29 января. Они усомнились в том, что смогут добиться компенсаций за лечение от отравления.

Четверо детей были выписаны из больницы 30 января. На сегодняшнее утро в стационаре остаются пятеро детей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Кизляра.

По данным мэрии, против гепатита А вакцинированы 3305 человек, в том числе 3108 детей, против брюшного тифа - 49 человек, против дизентерии Зонне - 187 человек.

Состояние оставшихся в больнице детей оценивается как удовлетворительное, сообщили врачи. По их данным, новых пациентов с симптомами кишечной инфекции с 24 января не поступало. Все взрослые пациенты, госпитализированные после массового отравления, выписаны из кизлярской больницы.

Примечание:

"Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении", "Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду", "Жители Кизляра пожаловались на качество водопроводной воды".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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