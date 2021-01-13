13 января 2021, 19:19

Роспотребнадзор объяснил отравление жителей Буйнакска плохой питьевой водой

Питьевая вода с возбудителями болезней стала причиной массового отравления детей и взрослых в Буйнакске, сообщил Роспотребнадзор Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. После вспышки кишечной инфекции в Буйнакске был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. На сегодня в детской и центральной больницах Буйнакска остаются 34 ребенка, 37 человек уже выписаны, сообщила администрация города и рекомендовала жителям три дня не пользоваться водой из-под крана. Детские сады Буйнакска временно закрыты после массового отравления.

"При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных выделены ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии. По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - сообщило сегодня на своем сайте управление Роспотребнадзора по Дагестану.

Ведомство рекомендовало жителям Буйнакска "употреблять исключительно кипяченую или бутилированную воду, не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов".

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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