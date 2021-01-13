Детские сады Буйнакска закрыты после массового отравления детей

13 января 2021, 15:11

34 ребенка остаются в больницах Буйнакска с симптомами кишечной инфекции, они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Власти города рекомендовали жителям три дня не пользоваться водой из-под крана, сообщила сегодня администрация города.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. После вспышки кишечной инфекции в Буйнакске госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых, тяжелобольных среди них нет, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей.

В детской и центральной больницах Буйнакска остаются 34 ребенка, они находятся в состоянии легкой и средней тяжести. 37 человек уже выписаны,сообщила сегодня администрация Буйнакска на своем сайте.

Детские сады Буйнакска временно закрыты, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора Дагестана. "В Буйнакске до выяснения причин массового отравления детей протоколом оперштаба временно приостановлена работа детских садов", - приводит его слова ТАСС.

До выяснения причин отравления все образовательные учреждения Буйнакска будут обеспечиваться бутилированной водой, сообщила сегодня пресс-служба Минобрнауки Дагестана в своем Telegram-канале.

Власти города призвали жителей не использовать воду из-под крана "в пищевых и хозяйственно-бытовых целях". "До выявления причин отравления большая просьба пользоваться только бутилированной водой. Администрацией города будет организована доставка воды водовозами во все участки и районы города", - отмечается в сообщении в Instagram администрации Буйнакска.

В ближайшие трое суток будет проведено гиперхлорирование водопроводных сетей Буйнакска, решение об этом принято на заседании оперативного штаба под руководством мэра города. Власти города решили провести обработку водопроводных сетей несмотря на то, что источник отравления еще не выявлен, сообщила сегодня "Дагестанская правда".

Напомним, мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев высказал мнение, что дети могли отравиться испорченными продуктами из подарочных новогодних наборов. Однако в качестве основной причины, по его словам, рассматривается версия о некачественной водопроводной воде. Версия об отравлении водой неправдоподобна, поскольку пострадали только дети, причем из разных частей города, указал председатель Буйнакского городского собрания депутатов, заслуженный врач Дагестана Магомедхан Даитбегов.