Источник раскрыл сведения о задержанных в Дагестане

26 декабря 2020, 16:20

Задержанным в Дагестане предполагаемым террористам от 25 до 28 лет, четкого плана по теракту у них не было, они намеревались напасть на полицейских, а затем совершить суицид, рассказал источник в правоохранительных органах республики. Национальный антитеррористический комитет данные о задержанных не разглашает.

Как писал "Кавказский узел", силовики 25 декабря задержали четырех участников ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые планировали взорвать бомбу в Махачкале, сообщило ФСБ России. У задержанных, по данным ведомства, найдены оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в их телефонах была переписка с зарубежными координаторами. В Сети появилось видео спецоперации силовиков, на кадрах которого показаны задержание предполагаемых террористов, оружие и взрывное устройство.

"Возраст задержанных - от 25 до 28 лет. Конкретного плана у них не было. Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", - цитирует источник в правоохранительных органах Дагестана РИА "Новости".

По данным источника, ранее задержанные не были замечены в противозаконных действиях. Официального подтверждения информации о задержанных нет, пишет агентство.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность этих сведений.

"Личности террористов в интересах следствия не разглашаются", - сказано в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета.

По данным ведомства, задержанные участники группы - члены ячейки ИГ* - планировали привести в действие взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Дагестану. "В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - говорится в сообщении НАК.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.