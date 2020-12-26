Стопкадр видео ФСБ. Источник: РИА "Новости" https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html

26 декабря 2020, 13:00

Видео спецоперации силовиков в Дагестане появилось в Сети

ФСБ опубликовала видео спецоперации силовиков, предотвративших теракт в Махачкале. На кадрах показаны задержание предполагаемых террористов, оружие и взрывное устройство.

Как писал "Кавказский узел", силовики 25 декабря задержали четверых участников ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые планировали взорвать бомбу в Махачкале, сообщило ФСБ России. У задержанных, по данным ведомства, найдены оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в их телефонах была переписка с зарубежными координаторами.

В Сети появилось видео, на котором показаны операция по задержанию подозреваемых. На кадрах силовики в бронежилетах и касках поднимаются по лестнице в подъезде и входят в квартиру, где кладут на пол лицом вниз одного мужчину, второго ставят на колени в угол, обоим надевают наручники. На полу квартиры разложены черный флаг с арабской вязью, книги, ножи и гранаты Ф-1 и РГД-5. Затем камер фокусируется на листе бумаги с рукописным текстом: "Расходы - 90 тыс., спецодежда - 30 тыс., нужды муджахидов - 40 тыс., джихад - 50 тыс., итог - 210 тыс". Далее съемка ведется уже на улице. Там двое мужчин стоят на коленях в снегу, а силовики распечатывают свернутый пакет, в котором оказываются ручной противотанковый гранатомет, снаряд к нему, пулемет и другие боеприпасы. Затем в объектив попадает наполненное чем-то ведро, после в кадре - темнота, взрыв и воронка от взрыва. Видео Центра общественных связей ФСБ опубликовало РИА "Новости".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, сообщил со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Махачкалинка потребовала освободить осужденного за помощь ИГ* Шаври Гаджиева", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана заподозрен в связях с ИГ*".

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