Оружие и взрывное устройство найдены у задержанных в Махачкале

26 декабря 2020, 11:25

У четверых участников ячейки ИГ*, задержанных в Дагестане, найдены боеприпасы, взрывное устройство, а в их телефонах была переписка с зарубежными координаторами, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", силовики 25 декабря задержали четверых участников ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые планировали взорвать бомбу в Махачкале, сообщило ФСБ России.

"В оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом", - цитирует источник в ФСБ РИА "Новости".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц). Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.