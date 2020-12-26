Сотрудники ФСБ. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

26 декабря 2020, 10:52

Силовики отчитались о предотвращении теракта в Махачкале

Правоохранители задержали четверых участников ячейки ИГ*, которые планировали взорвать бомбу в столице Дагестана и совершить покушения на силовиков, сообщило сегодня ФСБ России.

25 декабря в результате совместной спецоперации МВД России и ФСБ России были задержаны четыре члена ячейки запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщила спецслужба.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан", – привел сегодня "Радио Sputnik" сообщение ведомства.

Участники ячейки ИГ* планировали взорвать бомбу, сказано в сообщении. "Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", – процитировало сегодня заявление спецслужбы РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 25-летнюю уроженку Дагестана Иманат Разоханову виновной в содействии террористической деятельности и приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии, сообщила 22 декабря пресс-служба суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Махачкалинка потребовала освободить осужденного за помощь ИГ* Шаври Гаджиева", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма", "Житель Дагестана заподозрен в связях с ИГ*".

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