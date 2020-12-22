Уроженка Дагестана получила 3,5 года колонии за содействие терроризму

22 декабря 2020, 10:56

Южный окружной военный суд признал 25-летнюю уроженку Дагестана Иманат Разоханову виновной в содействии террористической деятельности и приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии.

По версии следствия и суда, в марте и апреле 2018 года уроженка Дагестана получила на свою банковскую карту около 260 тысяч рублей от участника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которого следователи считают организатором финансирования терроризма. Деньги она затем перевела другим людям, указанным этим человеком, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Разаханова сегодня признана виновной в содействии террористической деятельности (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 205.1 УК России) и приговорена к 3,5 года колонии общего режима. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили в пресс-службе суда.

Санкции части 4 статьи 205.1 УК России предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 декабря суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Карину Юсупову за перевод денег участнику ИГ* и участие в деятельности террористической организации. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.