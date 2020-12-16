Житель Дагестана осужден за содействие терроризму

16 декабря 2020, 17:08

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Карину Юсупову за перевод денег участнику ИГ* и за участие в деятельности террористической организации. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор Юсупову по делу о содействии терроризму (часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России) и участии в деятельности организации, которая признана террористической (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) вынес Южный окружной военный суд, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По данным следствия и суда, Юсупов через Интернет поддерживал связь с боевиком запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". В 2017 году в Кизилюрте он получил от третьего лица деньги, которые планировал передать своему знакомому, воющему в Сирии, но не сделал этого "из-за опасений привлечения к ответственности", сказано в обвинительном заключении.

По версии следствия, в 2018 году, в Хасавюрте Юсупов перевел другому человеку около 8 тысяч рублей для передачи участнику "ИГ"*. Суд признал обвиняемого виновным. Юсупов уже находился в заключении по приговору Хасавюртовского городского суда Дагестана от 15 мая 2019 года (за незаконное хранение оружия). С учетом прежнего приговора суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе.

Санкции части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России - до 20 лет лишения свободы. Комментариев защиты Карина Юсупова относительно приговора суда пока не поступало.