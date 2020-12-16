Житель Дагестана осужден за содействие терроризму

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Карину Юсупову за перевод денег участнику ИГ* и за участие в деятельности террористической организации. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор Юсупову по делу о содействии терроризму (часть 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России) и участии в деятельности организации, которая признана террористической (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) вынес Южный окружной военный суд, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.
По данным следствия и суда, Юсупов через Интернет поддерживал связь с боевиком запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". В 2017 году в Кизилюрте он получил от третьего лица деньги, которые планировал передать своему знакомому, воющему в Сирии, но не сделал этого "из-за опасений привлечения к ответственности", сказано в обвинительном заключении.
По версии следствия, в 2018 году, в Хасавюрте Юсупов перевел другому человеку около 8 тысяч рублей для передачи участнику "ИГ"*. Суд признал обвиняемого виновным. Юсупов уже находился в заключении по приговору Хасавюртовского городского суда Дагестана от 15 мая 2019 года (за незаконное хранение оружия). С учетом прежнего приговора суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе.
Санкции части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса России предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России - до 20 лет лишения свободы. Комментариев защиты Карина Юсупова относительно приговора суда пока не поступало.
Уголовное дело Карина Юсупова поступило в Южный окружной военный суд 13 апреля, состоялось 28 заседаний, приговор был оглашен 16 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.
"Кавказский узел" ранее писал, что 12 ноября суд признал виновной 33-летнюю жительницу Дагестана в финансировании терроризма и приговорил ее к трем годам колонии.
Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".
* - организация признана террористической и запрещена в России судом.
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