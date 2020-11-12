Жительница Дагестана осуждена по делу о финансировании терроризма

12 ноября 2020, 13:54

Суд признал виновной 33-летнюю жительницу Дагестана Шанисат Хайбулаеву в финансировании терроризма и приговорил ее к трем годам колонии.

По версии следствия, в 2018 году жительница Дагестана познакомилась с боевиком запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", находящимся в Сирии с 2015 года, и поддерживала связь с ним в мессенджерах. По его просьбе женщина предоставила ему реквизиты своей банковской карты. Согласно обвинительному заключению, в июле 2018 года на банковскую карту Хайбулаевой поступили 20 000 рублей, которые участнику ИГ* удалось собрать для финансирования террористической организации. В августе того же года эти деньги Хайбулаева перевела на счет другого человека, данные которого ей предоставил тот же участник ИГ*, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Южный окружной военный суд признал Хайбулаеву виновной в финансировании терроризма (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК России) и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили сегодня в пресс-службе.

Часть четвертая статьи 205.1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.