17:55, 31 марта 2026

Уроженец Дагестана получил реальный срок за два комментария в соцсети

Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://vk.com/gvs_ros

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Дагестана Магомеду Абдурахманову, признав его виновным в пропаганде терроризма. 

Дело Магомеда Абдурахманова, обвиненного в пропаганде терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы) поступило в Южный окружной военный суд в начале марта и было рассмотрено за одно заседание 30 марта. Приговор ему суд огласил сегодня. 

Согласно версии обвинения, Абдурахманов оставил в сети два комментария, в тексте которых силовики обнаружили "лингвистические признаки оправдания террористической деятельности и пропаганды терроризма". 

Первый комментарий он опубликовал 8 декабря 2024 года, находясь в Дагестане, второй - 1 марта 2025 года, уже будучи в Майкопе (Адыгея). Второй комментарий Абдурахманова был оставлен под публикацией другого пользователя о деятельности запрещенной международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", отмечается в сообщении пресс-службы суда. 

Суд приговорил Абдурахманова к трем годам колонии общего режима. Признал ли он себя виновным, в суде не уточнили. Комментариями от осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает. 

Согласно записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Магомед Абдурахманов родился в апреле 2001 года в селе Махалатли Цунтинского района Дагестана. Его данные были внесены в список 24 апреля 2025 года, сообщал Telegram-бот для отслеживания обновлений перечня.

"Кавказский узел" также писал, что 17 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 года колонии 37-летнего жителя Абхазии Тимура Агрбу, признав его виновным в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). По версии российских следователей, публикации создавали "героизированный образ" Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований в Чечне. Приговор безоснователен, так как публикации содержали не оправдание терроризма, а упоминание Шамиля Басаева как официально признанного героя Абхазии, указала защита.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
