540 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

26 декабря 2020, 06:22

Российские военные сопроводили из Еревана в Степанакерт колонну автобусов с 540 беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах при поддержке миротворцев жителей достигло 44,6 тысячи, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", к 25 декабря общее число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев при содействии российских миротворцев превысило 44 тысячи. В тот же день Минобороны России отчиталось о возвращении за сутки в непризнанную республику 466 жителей.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах очередную колонну с беженцами, сообщило Минобороны России. "Доставлены 540 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 25 декабря на сайте ведомства.

Общее число жителей, вернувшихся в Нагорный Карабах при поддержке российских военных, достигло 44,6 тысячи, отметило министерство.

Военные инженеры продолжают разминирование территории непризнанной республики, указывает ведомство в другом пресс-релизе. "Проверено 423 здания, 108 километров дорог, обнаружено более 9 тысяч взрывоопасных предметов, очищено более 250 гектаров территории", – сообщило Минобороны России.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"