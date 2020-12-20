МЧС России доставило в Степанакерт стройматериалы для жителей Нагорного Карабаха

20 декабря 2020, 11:54

Семь железнодорожных вагонов с пиломатериалами прибыли в Нагорный Карабах, стройматериалы распределят в пострадавшие от боевых действий районы, сообщило МЧС России. Для жителей Мартуни при участии миротворцев отстроено 26 домов, в Мартакерте нуждающиеся получили гуманитарные наборы.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября в Нагорный Карабах прибыли два гуманитарных конвоя из России, которые доставили в том числе стройматериалы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение гуманитарного кризиса в зоне карабахского конфликта является приоритетным вопросом для Кремля. 2 декабря МЧС России отчиталось о доставке восьми тонн стройматериалов жителям Мартуни. Спасатели также доставили в Степанакерт более 3000 теплых одеял для жителей города.

Наряду с российскими военными, которые в качестве миротворцев сопровождают в Нагорном Карабахе военные колонны конфликтующих сторон и автобусы с беженцами, в зону конфликта были направлены и сотрудники МЧС России. Так, 15 ноября в Ереван прибыли 30 спасателей, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению" в Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Степанакерте. 22 октября ведомство сообщило, что группировку российских спасателей в Нагорном Карабахе решено увеличить на 75 человек. 6 декабря ведомство сообщило, что для выполнения гуманитарной миссии в Нагорный Карабах прибыл спецборт с кинологами, пиротехниками, психологами и техникой.

Семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью прибыли в Нагорный Карабах из России 19 декабря, сообщило сегодня МЧС России на своем сайте. 300 кубометров пиломатериалов и платформу с автокраном выгрузили из вагонов и доставили грузовым транспортом в Степанакерт, отмечает ведомство. Предполагается, что стройматериалы будут распределены по пунктам выдачи в районы.

Это вторая часть гуманитарной помощи, доставленная спасателями по железной дороге, всего к настоящему моменту прибыло 9 вагонов из планируемых 54, отмечают спасатели.

Для жителей Мартуни уже отстроены 29 домов, в городе восстановлены 3 000 метров линий электропередач, сообщил 19 декабря со ссылкой пресс-службу российского миротворческого контингента "Спутник-Армения". Российские миротворцы ведут работы совместно с коммунальными службами Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Строительством жилья в Степанакерте, Аскеране, Мартуни и других населенных пунктах также занимается всеармянский фонд "Айастан", сообщил замдиректора фонда Арарат Хлгатян на встрече с госминистром Карабаха Григорием Мартиросяном. Фонд, в частности, планирует построить девять жилых домов на 246 квартир в Аскеране и 4 дома на 132 квартиры в Мартуни, информировало издание.

Жители наиболее пострадавших от военных действий населенных пунктов получают гуманитарную помощь. В частности, в Мартакерте миротворцы раздали порядка 200 семьям гуманитарные наборы, в которые входят продукты питания, бытовая химия, детское питание и предметы личной гигиены.

Всего миротворцами в город доставлено 12 тонн гуманитарного груза, сообщил 16 декабря начальник Центра примирения враждующих сторон полковник Игорь Сиваков.

Мартакерт оказался одним из наиболее пострадавших городов, в ходе военных действий он подвергся "артобстрелам, бомбежкам с воздуха и атакам беспилотников" , многие жители лишились своих домов, сообщил замглавы администрации Мартакертского района Нельсон Атаян. "Сейчас и район, и город восстанавливаются, мы пытаемся залечить раны после войны", - заявил Атаян.

"Кавказский узел" также писал, что почтовое отделение в городе Мартакерт за 17 и 18 декабря произвело выплаты единовременной помощи более чем 200 семьям. Жители Степанакерта ранее пожаловались, что для получения выплат приходится стоять в очереди на почту по два дня.

С конца ноября правительство Армении начало предоставлять финансовое содействие по 68 тысяч драмов (1 доллар – 516 драмов) людям, имеющим регистрацию в Нагорном Карабахе. По этой же программе те граждане, которые не имеют недвижимости в Армении, дополнительно получают 15 тысяч драмов. Единовременную помощь получают все члены семьи. Выплаты проводятся в почтовых центрах Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, в сопровождении российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах вернулись более 42 тысяч беженцев, сообщило сегодня Минобороны России. Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев, Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".