Беженцы возвращаются в Степанакерт, 19 декабря 2020 года. Фото: пресс-служба Минобороны России http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/media/photo/gallery.htm?id=85799@cmsPhotoGallery

20 декабря 2020, 07:57

306 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

В сопровождении российских миротворцев за сутки из Еревана в Степанакерт доставлены 306 беженцев. Российские военные участвуют в поиске погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий, а также оказывают медпомощь населению, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы с 470 беженцами, сообщило на следующий день Минобороны России. По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах уже вернулось более 42 тысячи человек, покинувших свои дома из-за боев в зоне конфликта.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев, Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами из Армении, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. "Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 306 человек", - говорится в сообщении военного ведомства. Всего в Нагорный Карабах уже вернулось более 42 тысячи беженцев, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с начала пребывания в Нагорном Карабахе российские военные медики проконсультировали 724 местных жителей, в том числе 84 детей. В частности, выездная бригада военных врачей оказала медпомощь 23 жителям села Ашан, указало Минобороны.

29 ноября первая группа из более чем 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям. 5 декабря военные врачи начали консультации. 7 декабря стало известно, что российские миротворцы организовали выезд врачебных бригад для обслуживания пациентов в селах Аскеранского района Нагорного Карабаха.

На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Нагорном Карабахе поступило 517 обращений, которые были переданы в поисковые группы Центра примирения сторон, отмечается в сообщении.

Напомним, за все время поисков, к 19 декабря, в зоне конфликта были найдены останки 998 человек, поиски останков погибших продолжаются. Власти Нагорного Карабаха объявили до 21 декабря включительно траур по погибшим в ходе военных действий. 

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" картеПолномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 декабря 2020, 08:56

20 декабря 2020, 06:59

20 декабря 2020, 05:59

20 декабря 2020, 05:01

20 декабря 2020, 04:03

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи