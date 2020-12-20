306 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

20 декабря 2020, 07:57

В сопровождении российских миротворцев за сутки из Еревана в Степанакерт доставлены 306 беженцев. Российские военные участвуют в поиске погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий, а также оказывают медпомощь населению, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы с 470 беженцами, сообщило на следующий день Минобороны России. По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах уже вернулось более 42 тысячи человек, покинувших свои дома из-за боев в зоне конфликта.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев, Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами из Армении, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. "Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 306 человек", - говорится в сообщении военного ведомства. Всего в Нагорный Карабах уже вернулось более 42 тысячи беженцев, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, с начала пребывания в Нагорном Карабахе российские военные медики проконсультировали 724 местных жителей, в том числе 84 детей. В частности, выездная бригада военных врачей оказала медпомощь 23 жителям села Ашан, указало Минобороны.

29 ноября первая группа из более чем 60 российских военных врачей прибыла в Нагорный Карабах для оказания медицинской помощи местному населению. 30 ноября Минобороны России сообщило, что в Степанакерте развернут полевой госпиталь на 40 мест для медпомощи российским военным и местным жителям. 5 декабря военные врачи начали консультации. 7 декабря стало известно, что российские миротворцы организовали выезд врачебных бригад для обслуживания пациентов в селах Аскеранского района Нагорного Карабаха.

На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Нагорном Карабахе поступило 517 обращений, которые были переданы в поисковые группы Центра примирения сторон, отмечается в сообщении.

Напомним, за все время поисков, к 19 декабря, в зоне конфликта были найдены останки 998 человек, поиски останков погибших продолжаются. Власти Нагорного Карабаха объявили до 21 декабря включительно траур по погибшим в ходе военных действий.