Менее половины учеников вернулось в школы Нагорного Карабаха

14 декабря 2020, 00:32

Ряд школ Нагорного Карабаха возобновили учебный процесс, за парты вернулись 11 тысяч 580 учеников. Остальные школы начнут работать с начала нового года после устранения повреждений, нанесенных боевыми действиями, сообщили в министерстве образования.

Как информировал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Азербайджан не только удержал позиции, занятые во время обострения конфликта, но и настоял на передаче под свой контроль ряда других территорий. В целом Нагорный Карабах лишился двух третей территории, которую контролировал до 27 сентября. Это привело к массовому исходу беженцев. Начать переговоры о демаркации армяно-азербайджанской границы планируется до конца 2020 года при посредничестве России, заявил ранее вице-премьер Армении.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".

До обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе функционировали 220 школ, в которых обучалось около 24 тысяч учеников. В результате боев 116 школ, где учились более 6000 учеников, оказалась под контролем азербайджанской стороны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобразования Нагорного Карабаха.

"По состоянию на 12 декабря в республику вернулись и учатся 11 тысяч 580 учеников, из них 1191 - это дети из общин, которые перешли под азербайджанский контроль. По решению ведомства, те дети, которые потеряли кров, зачислены в действующие школы по месту их настоящего проживания в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и Армении", - сообщила представитель ведомства.

Она отметила, что в результате ракетного обстрела "сильно повреждены школа №10 в Степанакерте и почти все школы в городах Мартуни и Мартакерт". "Также повреждены школы в сельских общинах Мартунинского, Мартакертского и Шушинского районов, однако в некоторых из них проходит учебный процесс в уцелевших частях зданий. На данный момент министерство работает над регистрацией поврежденного имущества и оборудования", - сказала сотрудница министерства.

По ее данным, на сегодня "не работают порядка 10 школ в общинах Мартунинского района, четыре школы в Аскеранском районе и одна школа в Мартакертском районе".

"Основные причины связаны с ущербом, нанесенным в результате обстрелов, и авариями в системе отопления. К концу года проблемы во всех школах будут решены, а в начале нового года они начнут работать. Во всех работающих школах проблемы с отоплением решены, идет нормальный учебный процесс", - отметили в Минобразования Нагорного Карабаха, подчеркнув, что "недостатка в педагогах не ощущается".

11 декабря было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные 11 и 12 декабря атаковали два армянских села в Гадрутском районе, оказавшихся в анклаве - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили три военных Нагорного Карабаха, сообщило ведомство. Вечером 12 декабря на место конфликта прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сказал глава села Хцаберд. Азербайджанская сторона 13 декабря объявила инцидент вынужденной антитеррористической операцией.

В ходе интенсивного обстрела Степанакерта школа №10 имени Аветика Исаакяна была сильно повреждена – снаряды попали в здание и во двор школы, рассказала директор Анаит Акопян. По ее словам, частично уцелевшее левое крыло школы уже очищено, устранены повреждения, поставлены новые перегородки. Учебный процесс, возобновленный с 7 декабря, проходит в две смены; до обострения военного конфликта в школе обучались 1112 учеников.

"На сегодня в школе учатся порядка 800 детей, из них более 30 – из общин, которые под контролем противника. Оборудованием, инвентарем и учебниками дети обеспечены. Прилагаются все усилия, чтобы вернуться к старым добрым школьным временам. Учебный план готов, распределение произведено, учителя, которые не вернулись, заменены учителями, которые переехали из районов. Функционирующая часть школы обеспечена электричеством, отоплением и водоснабжением", - сообщила Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Директор степанакертской школы №7 имени Егише Чаренца Анаит Погосян, отметила, что устранить повреждения в этом заведении удалось быстро, поскольку оно не очень сильно пострадало во время обстрелов.

"С начала декабря мы начали учебный процесс. До войны школу посещали 1200 детей. На сегодня учится почти тысяча, из них 63 ребенка из районов. Работаем в две смены, обеспечены всем необходимым для полноценного учебного процесса", - рассказала она.

Власти Степанакерта помогают снарядить детей в школу

Жительница Степанакерта Сюзанна А. рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во время боев она с семьей находилась в Армении. Там ее дети посещали школу в городе Чаренцаване.

"В Степанакерт вернулись в конце ноября. С начала декабря дети пошли в свою школу. Учебники они получили еще в начале учебного года. Наш дом хоть и пострадал во время бомбежек, но книги, тетради, вещи, даже рюкзаки детей, все сохранилось в целости. Поэтому покупать ничего не пришлось", - сообщила женщина.

По словам матери троих несовершеннолетних детей Лусинэ Хачатрян, ее семья проживала в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, но во время обострения конфликт находилась в Ереване. Там ее дети из-за карантина не ходили в школу.

"Наше село захвачено. Когда мы уезжали, то успели забрать только самое необходимое и документы. Наша семья пока обосновалась в Степанакерте – нашли съемную квартиру, муж нашел работу. Дети ходят в одну из местных школ, где им выдали рюкзаки и учебники. Одежду мы купили еще в Ереване, с этим у нас нет проблем. Сейчас мы просто учимся жить заново", - посетовала женщина.

Она добавила, что мэрия Степанакерта периодически оказывает помощь в виде продуктовых наборов, а также выдала необходимую мебель и "что-то из бытовой техники". С остальным помогают родственники и знакомые.

О программе финансовой помощи Лусинэ Хачатрян осведомлена, но пока не занималась этим вопросом, так как все силы и время направила на обустройство нового жилища.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".