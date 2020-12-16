Следствие потребовало ареста Белхароева по делу об убийстве Эльджаркиева

16 декабря 2020, 18:20

Следователи попросили суд о заочном аресте Исы Белхароева по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Белхароеву заочно предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

Как писал "Кавказский узел", следователи начали предъявлять обвинения по статьям о терроризме подозреваемым по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, следствие считает предпринимателя Полонкоева. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ. Кроме того, силовики провели обыски в домах обвиняемых и нашли автомат и патроны. 30 ноября суд постановил заочно арестовать Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева по делу об убийстве Эльджаркиева, а 14 декабря вынесено постановление о заочном аресте Ибрагима Аушева.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

Следственный комитет потребовал арестовать Ису Белхароева, которого считают причастным к нападению и убийству Ибрагима Эльджаркиева, ходатайство об этом поступило в Басманный суд. Следствие ходатайствует о заочном аресте Белхароева, "которому заочно предъявлено обвинение". Обвинения предъявлены по статьям - о теракте, который повлек смерть человека (часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса России), организации террористического сообщества или участии в нем (статья 205.4 Уголовного кодекса России) и незаконном хранении оружия организованной группой (часть 3 статьи 222 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Санкции части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, такое же наказание предусмотрено статье 205.4. Максимальное наказание по части 3 статьи 222 Уголовного кодекса России составляет восемь лет лишения свободы.

Комментариев представителей Исы Белхароева по поводу версии следствия о причастности Белхароева к убийству Эльджаркиева пока не поступало.