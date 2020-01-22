Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева

22 января 2020, 18:19

Пост главы центра противодействия экстремизму вместо убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева занял его младший брат Ислам Эльджаркиев, сообщили источники.

"Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев.

Приказ о назначении Ислама Эльджаркиева руководителем Центра противодействия экстремизму уже подписан, сегодня он пришел на работу и приступил к обязанностям в новой должности, отметил источник.

По данным источника, Ислам Эльджаркиев ранее занимал пост начальника отдела службы собственной безопасности МВД Ингушетии, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Официальное представление нового начальника ингушского центра "Э" запланировано на 24 января, оно пройдет на заседании коллегии регионального МВД в Магасе с участием представителей главка министерства внутренних дел РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Интерфакс".

На сайте МВД Ингушетии к 18.10 мск 22 января не появилось информации о назначении Ислама Эльджаркиева главой Центра по противодействию экстремизма.

Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. В ночь на 31 декабря 2018 года правнук шейха Батала-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в Назрани, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале о влиятельном ингушском братстве Батал-хаджи.

Однако Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Эльджаркиева. Версии о религиозных мотивах и мести ведомство отвергло.