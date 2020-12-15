15 декабря 2020, 15:07

Глава МЧС на Ставрополье осужден за взятку

Бывший начальник ГУ МЧС по Ставропольскому краю Александр Иваницкий признан виновным в получении взятки в размере 1 миллиона рублей от руководства стройфирмы и приговорен к штрафу в 3 миллиона, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия и суда, с ноября по декабрь 2017 года Иваницкий получил от посредника главы стройфирмы взятку в размере 1 миллиона рублей. За эту сумму фирме до аукциона была предоставлена проектно-сметная документация на реконструкцию пожарной части и обещано общее покровительство в виде подписания всех документов по этому госконтракту, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Бывший начальник МЧС признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение трех лет, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 290 УК России предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре в получении крупной взятки был обвинен замглавы мэрии Нефтекумска. По версии следствия, за 6,9 миллиона рублей он пообещал сотруднику стройфирмы беспрепятственно принять работы по ремонту детского садика в ауле.

Примечание:

"Глава сельсовета в Дагестане обвинен в крупной взятке", "Глава отдела МВД в Невинномысске задержан по делу о крупном мошенничестве", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку".

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