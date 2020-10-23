Замглавы мэрии Нефтекумска обвинен в получении крупной взятки

23 октября 2020, 13:43

Заместитель главы администрации Нефтекумска за 6,9 миллиона рублей пообещал сотруднику стройфирмы беспрепятственно принять работы по ремонту детского садика в ауле, но при получении части взятки был задержан, озвучили свою версию следователи.

По данным следствия, замглавы городской мэрии Нефтекумска договорился с представителем строительной фирмы за взятку в 6,9 млн рублей гарантированно принять строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане Нефтекумска.

Обвиняемый получил от представителя стройфирмы первую часть взятки в 3 млн рублей, после чего чиновник был задержан оперативниками, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления Следкома.

Дело расследовалось по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальная санкция которой предусматривает 15 лет заключения. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что замглавы Минстроя Ставпрополья Петр Кожин в бытность руководителя администрации Кировского района более восьми лет получал взятки, общая сумма которых составила 15 млн рублей.