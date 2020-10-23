23 октября 2020, 13:43

Замглавы мэрии Нефтекумска обвинен в получении крупной взятки

Заместитель главы администрации Нефтекумска за 6,9 миллиона рублей пообещал сотруднику стройфирмы беспрепятственно принять работы по ремонту детского садика в ауле, но при получении части взятки был задержан, озвучили свою версию следователи.

По данным следствия, замглавы городской мэрии Нефтекумска договорился с представителем строительной фирмы за взятку в 6,9 млн рублей гарантированно принять строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане Нефтекумска.

Обвиняемый получил от представителя стройфирмы первую часть взятки в 3 млн рублей, после чего чиновник был задержан оперативниками, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления Следкома.

Дело расследовалось по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимальная санкция которой предусматривает 15 лет заключения. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее  "Кавказский узел" сообщал, что замглавы Минстроя Ставпрополья Петр Кожин в бытность руководителя администрации Кировского района более восьми лет получал взятки, общая сумма которых составила 15 млн рублей.

Примечание:

"Глава сельсовета в Дагестане обвинен в крупной взятке", "Глава отдела МВД в Невинномысске задержан по делу о крупном мошенничестве", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 октября 2020, 14:22

  • Число погибших солдат Нагорного Карабаха достигло 927

    Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило сегодня о еще 27 погибших солдатах, всего с начала обострения конфликта ведомство опубликовало имена 927 убитых военнослужащих. Минобороны Армении сообщило о боях на восточном направлении фронта.

23 октября 2020, 13:06

23 октября 2020, 12:43

23 октября 2020, 12:10

23 октября 2020, 11:12

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи