Коллективный иск привлек внимание властей к проблемам переселенцев Ирганая

14 декабря 2020, 20:40

Чиновники создают рабочую группу для решения проблем пострадавших от строительства Ирганайской ГЭС дагестанцев, сообщила адвокат переселенцев. Подготовлен проект возмещения потерь переселенцам на сумму 10,9 миллиарда рублей. Коллективные действия вынудили чиновников взяться за решение проблем пострадавших, сочли активисты.

Как писал "Кавказский узел", иск о бездействии Министерства экономического развития РФ, правительства и Министерства энергетики Дагестана был подан в ноябре. Его подписали 567 человек, которые потребовали обязать чиновников подготовить в кратчайшие сроки документы о выплате компенсаций, которых селяне лет ждут 12 лет, сообщил "Мемориал". 9 декабря стало известно, что суд в Москве отклонил коллективный иск жителей Дагестана.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под водой оказались сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. По их словам, компенсации за потерю жилья все еще не получило около 1150 семей.

Отказ суда рассматривать коллективный иск жителей Дагестана будет обжалован



Судья Пресненского райсуда Москвы пришла к выводу, что административный иск не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства, поскольку заявленные требования не могут быть предметом самостоятельного судебного разбирательства. В противном случае, отмечено в определении суда (его копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), это означало бы нарушение принципа разделения властей на территории страны.

"Вопросы о принятии нормативных правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, внесении изменений в бюджет России относятся к исключительной компетенции соответствующих органов исполнительной и законодательной власти. […] Суд в силу принципа разделения властей не вправе вмешиваться в деятельность органов исполнительной и законодательной власти и возлагать на них обязанность по осуществлению нормативного правового регулирования Федерального бюджета Российской Федерации", - говорится в определении суда.

Истцы в своем заявлении требовали признать незаконным бездействие Министерства экономического развития России, правительства Дагестана, республиканского министерства энергетики. Как указано в иске, эти органы власти не представили бюджетную заявку и сопроводительные документы на выплату компенсаций за изъятые под строительство ложи Ирганайского водохранилища сады и дома. По мнению истцов, никто из органов не контролировал исполнение федерального обязательства по выплате компенсаций. Поэтому они просили у суда возложить на органы власти обязанность по подготовке и контролю за направлением бюджетной заявки, чтобы они могли получить выплаты в максимально короткий срок.

Данное решение суда не значит, что пострадавшие лишились надежд на компенсации, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова, представляющая интересы 567 истцов.

"Суд почему-то решил, что мы требуем принять нормативно-правовой акт, который бы внёс изменения в федеральный бюджет. Но, конечно, это не так. Исковым заявлением мы обжаловали бездействие органов исполнительной власти", - отметила она.

По словам адвоката, решение об отказе в принятии административного иска может быть обжаловано в течение 15 дней, и в настоящее время готовится апелляционная жалоба.

Возмещения ущерба от строительства Ирганайской ГЭС требуют с 2008 года жители нескольких сел Дагестана Унцукульского и Гергебильского районов. Садоводство было для жителей Унцукульского района Дагестана основным источником доходов. Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 га садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли садоводству и сложившемуся в районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. Кроме того, в селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы" (опубликована в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа" СПб., 2012).

Чиновники обсуждают возможность выплат жителям затопленных сел на сумму 10,9 млрд рублей

Федеральные органы власти взялись за решение проблем жителей, чьи сады и дома были затоплены, но пока они договариваются, кто должен войти в рабочую группу, сообщила Марина Агальцова.

"На этой неделе мы планируем написать запрос [министру экономического развития России Максиму] Решетникову, чтобы выяснить, на какой стадии находится обсуждение и какие приняты решения", - отметила она.

О том, что Решетников обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой определить уполномоченный орган федеральной исполнительной власти для решения вопроса о компенсациях жителям сел, затопленных при строительстве Ирганайской ГЭС в Дагестане, 26 ноября сообщил "Коммерсант".

Как указывает издание со ссылкой на письмо Решетникова, проект возмещения потерь предусматривает выплату 10,9 миллиарда рублей в ценах 2021 года, однако решения федеральных ведомств об обоснованности этих сумм и их источниках финансирования пока не приняты. Поскольку заинтересованные ведомства предлагают различные подходы к решению проблемы, определению объема и источника финансирования, потребуется участие отраслевых федеральных органов власти в рамках установленной компетенции, говорится в письме.

Министр попросил премьера определить для этого уполномоченный отраслевой федеральный орган исполнительной власти и решить совместно с правительством Дагестана вопрос о справедливом размере компенсаций и создании социальной инфраструктуры. Максим Решетников просил премьера также рекомендовать правительству Дагестана актуализировать списки пострадавших, получивших ранее компенсации как в денежном виде, так и в виде земельных участков и жилых домов.

Сейчас, по данным Решетникова, общее количество пострадавших при затоплении водохранилища ГЭС оценивается в 10 тысяч человек с учетом демографического роста членов их семей.

По данным издания, в тот же день, 20 ноября, зампред правительства Юрий Трутнев поручил министру Решетникову продолжить совместно с правительством Дагестана проработку вопроса о компенсациях пострадавшим при строительстве Ирганайской ГЭС и с 1 февраля следующего года ежеквартально докладывать о результатах в правительство России.

Меликов взял под личный контроль вопрос с выплатами компенсаций

После обращения Решетникова к Мишустину вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России подготовить совместно с правительством Дагестана план реализации мероприятий по вопросу зоны затопления и предоставить отчет до 1 февраля 2021 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава инициативной группы переселенцев Ирганая Магомед Алигаджиев.

"После 1 февраля Минэкономразвития России должно ежеквартально предоставлять доклад вице-премьеру", - отметил он.

Вопрос по компенсациям сдвинулся с мертвой точки, федеральные органы взялись за его решение, оценил активист. "Массовый иск, акции протеста, многочисленные письма и обращения, публикации в СМИ, все наши коллективные действия дали положительный эффект. О наших проблемах начали говорить. Информация дошла и до врио главы Дагестана Сергея Меликова", - пояснил Алигаджиев.

По его словам, в субботу 12 декабря с представителями инициативной группы переселенцев и местными властями встречались руководители Управления главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению и Контрольно-финансового управления главы.

"Встреча была организована по поручению Сергея Меликова. Это он просил встретиться руководителей управления с нами, чтобы они передали, что вопрос с компенсациями взят врио главы под личный контроль. Как только окончательно сформируют правительство, как нам обещали, будет созвано совещание по нашей теме, в том числе с участием представителей инициативных групп каждого из сел, жители которых пострадали в результате затопления. Это тоже позитивный момент", - рассказал Алигаджиев.

Информации о встрече дагестанских чиновников с представителями инициативной группы переселенцев на сайте главы Дагестана по данным на 20.20 мск 14 декабря нет.

24 ноября более пяти тысяч жителей затопленных при строительстве ГЭС сел написали коллективное письмо президенту страны Владимиру Путину, в котором просили вмешаться главу государство и разрешить вопрос с компенсациями.

По словам Алигаджиева, 1 декабря письмо было зарегистрировано в аппарате президента, но его рассмотрение затягивается, так как к нему не были приложены заявления, на которые обратившиеся ссылались в письме. Эти документы администрацией главы страны запрошены в органах дополнительно, уточнил он.